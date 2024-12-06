HIC 2:1 Fifa The Best Award TrophyGetty Images
أحمد مجدي

موعد حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2024 والمرشحون والقنوات الناقلة

جوائز الأفضل من فيفاالقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن جوائز الفيفا "الأفضل" لعام 2024، موعد الحفل، القنوات الناقلة، والمرشحون وأكثر؟

اقترب الموعد السنوي للكشف عن جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تحت اسم "The Best" الأفضل.

جوائز "فيفا" الأفضل لكرة القدم The Best هي جوائز سنوية يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل اللاعبين والمدربين في اللعبة، ولا يقتصر منحها على الرجال فقط، بل هناك جوائز تُمنح لأفضل المنتمين لكرة القدم النسائية خلال العام.

وحصل في العام الماضي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي حاليًا، على جائزة أفضل لاعب في العالم، كما حصلت أيتانا بونماتي عليها في الفئة النسائية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تكافئ جوائز فيفا أفضل المرشحين البارزين في كل مجال، بغض النظر عن البطولة أو الجنسية، على إنجازات كل منهم خلال الفترة بين يناير وديسمبر 2024.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد جائزة ذا بيست لعام 2024، والمرشحون والقنوات الناقلة، وأكثر.

ما هو موعد حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2024؟

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم "ذا بيست" لعام 2024 في يناير 2025.

وتم الإعلان الرسمي عن القوائم الأولية للمتنافسين والمتنافسات على الجوائز يوم 29 نوفمبر 2024.

ما هي طريقة التصويت لجوائز الفيفا الأفضل 'The best؟

يتم اختيار الفائز بجائزة الفيفا "الأفضل" "The best" من خلال 4 طرق للتصويت بنسبة 25% لكل واحدة، على أن يتم اختيار كل جهة من الأربعة للثلاثي الأفضل من وجهة نظره، يحصل صاحب المركز الأول في كل ترشيح على 5 نقاط، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 3 نقاط، ويحصل المركز الثالث على نقطة واحدة فقط.

الربع الأول يكون عن طريق اختيار الجماهير عبر استفتاء بموقع الفيفا الرسمي، حيث يتم الدخول لموقع الفيفا واختيار أفضل لاعب وصاحب المركز الثاني والثالث، وأفضل مدرب وصاحب المركز الثاني والثالث وبنفس الطريقة لبقية فئات الجائزة التي تتم بالتصويت. ويمكن الدخول والتصويت من هنا

ويبدأ التصويت على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ 10 ديسمبر 2024.

الربع الثاني يكون عبر تصويت مدربي منتخبات العالم، أما الربع الثالث تُحسب من تصويت اللاعبين قادة المنتخبات، وأخيرًا الربع الأخير يكون بتصويت مجموعة من الإعلاميين من كل دول العالم، ثم يتم تجميع كل الأصوات بالنسب المحددة من الاتحاد الدولي لاختيار أعلى ثلاث ومن ثم الإعلان عن الفائز في حفل الجائزة.

ما هي فئات جوائز الفيفا الأفضل 2024؟

تُعَد فئات الجوائز الفردية الأساسية لجائزة الفيفا "الأفضل" "The best" هي: لاعب العام، لاعبة العام، مدرب العام، مدربة العام وحارس العام وحاسة العام.

إضافة إلى ذلك، هناك جائزة اللعب النظيف، أفضل جمهور وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام، إضافة إلى جائزة فريق فيفبرو لأفضل تشكيل في العالم.

  1. أفضل لاعب
  2. أفضل لاعبة
  3. أفضل مدرب رجال
  4. أفضل مدرب سيدات
  5. أفضل حارس مرمى
  6. أفضل حارسة مرمى
  7. جائزة بوشكاش لأفضل هدف
  8. جائزة فيفا للجمهور
  9. فريق فيفبرو للرجال
  10. فريق فيفبرو للسيدات
  11. جائزة مارتا
  12. جائزة اللعب النظيف

ما القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2024؟

يمكن متابعة الحفل على الإنترنت، إذ سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بنقل الحفل على منصاته الإعلامية المختلفة، بشكل مباشر مثل موقع فيفا بلس.

الحدث

الموعد

القنوات الناقلة

حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2024

يناير 2025

قناة فيفا بلس

قائمة المرشحين لجائزة الأفضل "ذا بيست" 2024؟

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن القائمة الأولية للمرشحين لجائزة الأفضل لعام 2024

اللاعبالفريقالمنتخب
ليونيل ميسيإنتر مياميالأرجنتين
كيليان مبابيريال مدريدفرنسا
إرلينج هالاندمانشستر سيتيالنرويج
داني كارباخالريال مدريدإسبانيا
فيديريكو فالفيرديريال مدريدأوروجواي
فلوريان فيرتسباير ليفركوزنألمانيا
جود بيلينجهامريال مدريدإنجلترا
لامين يامالبرشلونةإسبانيا
رودريمانشتر سيتيإسبانيا
توني كروسريال مدريد (معتزل)ألمانيا (معتزل)
فينيسيوس جونيورريال مدريدالبرازيل

قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2024:

اللاعبةالفريقالمنتخب
أيتانا بونماتيبرشلونةإسبانيا
باربرا بانداشانجهاي شينجلي - أورلاندو برايدزامبيا
كارولين جراهام هانسنبرشلونةالنرويج
كيرا والشبرشلونةإنجلترا
خديجة شومانشستر سيتيجامايكا
لورين هيمبمانشستر سيتيإنجلترا
ليندسي هورانليونأمريكا
لوسي برونزبرشلونة - تشيلسيإنجلترا
مالوري سوانسونشيكاغو ريد ستارأمريكا
ماريونا كالدينتىبرشلونة - آرسنالإسبانيا
ناعومي جيرماسان دييجو ويفأمريكا
أونا باتلبرشلونةإسبانيا
سلمى بارالويلوبرشلونةإسبانيا
صوفيا سميث بورتلاند ثورنزأمريكا
تابيثا شاوينجاباريس سان جيرمان - ليونمالاوي
ترينيتي رودمانواشنطن سبيريتأمريكا

قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب رجال لعام 2024

المدربالفريق / المنتخب
كارلو أنشيلوتيريال مدريد
بيب جوارديولامانشستر سيتي
ليونيل سكالونيالأرجنتين
تشابي ألونسوباير ليفركوزن
لويس دي لا فوينتيإسبانيا

قائمة المرشحات لجائزة أفضل مدرب سيدات لعام 2024:

المدربةالفريق / المنتخب
جوناثان خيرالديزبرشلونة
إيما هايستشيلسي
آرثر إلياسكورينثيانز - البرازيل
إلينا ساديكوسيلتيك
فوتوشي إيكيدااليابان
جاريث تايلورمانشستر سيتي
ساندرين سوبيراندباريس إف سي
سونيا بومباستورليون - تشيلسي

قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى رجال لعام 2024:

الحارسالفريقالمنتخب
دافيد راياآرسنالإسبانيا
أندري لونينريال مدريدأوكرانيا
إيديرسونمانشستر سيتيالبرازيل
إيميليانو مارتينيزأستون فيلاالأرجنتين
جيانلويجي دوناروماباريس سان جيرمانإيطاليا
مايك ماينانميلانفرنسا
أوناي سيمونأتلتيك بيلباوإسبانيا

قائمة المرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى سيدات لعام 2024

الحارسةالفريقالمنتخب
أليسا نايهيرشيكاغو رد ستارزأمريكا
آن كاترين بيرجرتشيلسي - جوثامألمانيا
أياكا ياماشيتاكوبي ليونيسا - مانشستر سيتياليابان
كاتا كولبرشلونةإسبانيول
ماري إيربسمانشستر يونايتد - باريس سان جيرمانإنجلترا

المرشحون لجائزة فيفا للجمهور:

يتنافس ثلاثة مرشحين على جائزة فيفا للجمهور لعام 2024، وهم: مشجع لنادي كروز أزول المكسيكي، خوسيه أرماندو، ومشجع منتخب اسكتلندا كريج فيرجسون، إلى جانب جيليريمي جاندرا مورا عاشق النجم البرازيلي جابرييل بيك .

المرشحون لجائزة بوشكاش لأفضل هدف لعام 2024:

تم الإعلان عن الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش وهم الآتي:

  • حسن الهيدوس
  • تيري أنتونيس
  • ياسين بنزيه
  • والتو بو
  • ميكاييل شيرينوس
  • فيديريكو دي ماركو
  • أليخاندرو جارناتشو
  • محمد قدوس
  • دينيس أوميدي
  • بول أونواتشو
  • جادين فيلوجين

الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش

تم فتح باب التصويت على جائزة بوشكاش، والتي ستتوج مسجل أفضل هدف في الفترة ما بين 21 أغسطس 2023 - 10 أغسطس 2024، بداية من يوم 28 نوفمبر 2024، مع الإعلان الرسمي عن الأهداف المرشحة للجائزة.

الفائزون بجائزة الأفضل فئة الرجال في السنوات الماضية:

اللاعبالجنسيةالعام
ليونيل ميسيالأرجنتين2023
ليونيل ميسيالأرجنتين2022
روبرت ليفاندوفسكيبولندا2021
روبرت ليفاندوفسكيبولندا2020
ليونيل ميسيالأرجنتين2019
لوكا مودريتشكرواتيا2018
كريستيانو رونالدوالبرتغال2017
كريستيانو رونالدوالبرتغال2016

الفائزات بجائزة الأفضل فئة السيدات في السنوات الماضية:

اللاعبةالجنسيةالعام
أيتانا بونماتيإسبانيا2023
أليكسيا بوتياسإسبانيا 2022
أليكسيا بوتياسإسبانيا2021
لوسي برونزإنجلترا2020
ميجان رابينوالولايات المتحدة الأمريكية2019
مارتاالبرازيل2018
ليكه مارتينسهولندا2017
كارلي لويدالولايات المتحدة الأمريكية2016
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