موعد حفل جوائز الاتحاد الآسيوي 2019، القنوات الناقلة والمرشحون

تعرف على كل شئ عن جوائز الاتحاد الآسيوي 2019، الموعد، القنوات الناقلة، فئات الجوائز وقائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في آسيا وبقية الجوائز

ينتظر عشاق كرة القدم في آسيا في كل عام حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة الصفراء الذي يُشرف عليه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وهذا العام سيقام الحفل في هونج كونج يوم الإثنين 1 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 4 ربيع الآخر 1441 هجريًا..

تتعدد فئات جوائز الأفضل في القارة الأكبر على مستوى العالم، لكن أهمها هي جائزة أفضل لاعب في آسيا التي حصل عليها الموسم الماضي لاعب السد القطري ومنتخب قطر عبد الكريم حسن، وذلك بعد مساهمته في وصول الزعيم إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2018، والعطاءات المميزة التي قدمها مع العنابي على الصعيد الدولي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص جوائز الاتحاد الآسيوي 2010، موعد الحفل، الفئات، القنوات الناقلة، قائمة المرشحين لكل جائزة، والفائزون السابقون وأكثر من ذلك.

ما هو موعد حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي 2019؟ وأين سيقام؟

سيقام حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي 2019 في هونج كونج يوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 4 ربيع الآخر 1441 هجريًا، على أن يكون الحفل في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية، الساعة السابعة مساءً بتوقيت هونج كونج.

اقرأ أيضاً - الهلال يُحدد موعد سفره للدوحة للعب كأس العالم للأندية موعد حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي 2019: الحدث الموعد المكان حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي 2018 الإثنين 1 ديسمبر 2019،

4 ربيع الآخر 1441،

14:00 السعودية، 15:00 الإمارات هونج كونج ما هي القنوات الناقلة لحفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي 2019؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟ حصلت قناتان عربيتان على حقوق بث حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي 2019، هما مجموعة الكأس القطرية وقنوات بي إن سبورتس. القنوات الناقلة لحفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي 2019: الحدث الموعد القنوات الناقلة حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي 2019 الإثنين 1 ديسمبر 2019،

4 ربيع الآخر 1441،

14:00 السعودية، 15:00 الإمارات beIN SPORTS News HD

قنوات الكأس لن تكون هذه الطريقة الوحيدة لمتابعة حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي 2019، فيمكنك متابعتها عن طريق الإنترنت من خلال التغطية المباشرة التي سيقدمها موقع جول لجميع مجريات وأحداث الحفل، والتي ستبدأ قبل انطلاقه بحوالي نصف ساعة. الحدث البث المباشر عبر الإنترنت البث المباشر عبر جول حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي 2019 الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي على اليوتيوب اضغط هنا لمتابعة البث المباشر للحفل

ما هي فئات جوائز الاتحاد الآسيوي 2019؟

تنقسم جوائز الاتحاد الآسيوي إلى 8 فئات أساسية، أبرزها أفضل لاعب، أفضل لاعبة وأفضل مدرب، مع وجود جائزة لأفضل لاعب في كرة الصالات، وأفضل اتحاد وطني، وجوائز الواعدين وغيرهم.



فئات جوائز الاتحاد الآسيوي 2019: جوائز الحفل جوائز تُسلم في وقتٍ لاحق جائزة أفضل لاعب أفضل لاعب شاب جائزة رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين (متطور، صاعد، طامح) أفضل لاعبة شابة جائزة أفضل مدرب أفضل لاعب محترف خارج آسيا جائزة أفضل مدرب أو مدربة لفريق سيدات جائزة أفضل لاعب كرة صالات جائزة التقدير الخاصة برئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جائزة أفضل لاعبة قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2019 تتكون القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في آسيا من 3 أسماء هم القطري أكرم عفيف، الإيراني علي رضا والياباني توموكي ماكينو.

اللاعب الفريق الجنسية أكرم عفيف السد القطري قطر علي رضا بيرسيبوليس إيران توموكي ماكينو أوراوا ريدز اليابان يُعد السعودي ماجد عبد الله هو الأكثر فوزاً بجائزة أفضل لاعب في آسيا، حيث حصل على 3 مراتٍ من قبل 1984، 1985، 1986، ولم يساوه في هذا الإنجاز إلا الكوري الجنوبي كيم جو-سونج الذي فاز بالجائزة أعوام 1989، 1990، 1991. قائمة الفائزين السابقين بجائزة أفضل لاعب في آسيا: اللاعب المركز الأول المركز الثاني المركز الثالث ماجد عبد الله 3 (1984، 1985، 1986) 1 (1989) 1 (1988) كيم جو-سونج 3 (1989، 1990، 1991) 1 (1988) - هيديتوشي ناكاتا 2 (1997، 1998) 1 (1999) - سيرفر دجيباروف 2 (2008، 2011) - - زينج زي 1 (2013) 1 (2015) 1 (2012) عمر عبد الرحمن "عموري" 1 (2016) 1 (2017) 1 (2015) خوداداد عزيزي 1 (1996) 1 (1997) - علي دائي 1 (1999) 1 (1996) - فان زيني 1 (2001) 1(1998) - علي كريمي 1 (2004) 1 (2012) - أحمد راضي 1 (1988) - 1 (1989) خلفان إبراهيم 1 (2006) - 1 (2014) كازيوشي ميرا 1 (1993) - - سعيد العويران 1 (1994) - - ماسامي إيارا 1 (1995) - - نواف التمياط 1 (2000) - - شيني أونو 1 (2002) - - مهدي مهدافيكيا 1 (2003) - - حمد المنتشري 1 (2005) - - ياسر القحطاني 1 (2007) - - ياسوهيتو إيندو 1 (2009) - - ساشا أوجنينوفسكي 1 (2010) - - لي كيون-هو 1 (2012) - - ناصر الشمراني 1 (2014) - - أحمد خليل 1 (2015) - - عمر خربين 1 (2017) - - عبد الكريم حسن 1 (2018)

قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في آسيا 2019

تتكون القائمة النهائية للمرشحات على جائزة أفضل لاعبة في آسيا 2019 من ثلاثة أسماء هي لي يونج وأشالاتا ديفي وساكي كوماجي.

اللاعب الجنسية لي يونج الصين أشالاتا ديفي الهند ساكي كوماجي اليابان

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في آسيا 2019

يتنافس على الجائزة هذا العام الثلاثي هيروكي إبي ولي كانج إن ودوان فان هاو.

اللاعب الجنسية هيروكي إبي اليابان لي كانج إن كوريا الجنوبية دوان فان هاو فيتنام

قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة شابة في آسيا 2019

المنافسة هذا العام على جائزة أفضل لاعبة شابة بين ثلاثة لاعبات هن كارلي روستباكن ووانج لينلين وجون إندو.

اللاعب الجنسية كارلي روستباكن أستراليا ووانج لينلين الصين جون إندو اليابان

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب كرة صالات في آسيا 2019

تتواجد اليابان أيضاً في القائمة النهائية لأفضل لاعب كرة صالات في آسيا 2019 بتواجد الثنائي يوشي سيكيجوتشي وتوموي يوشيكاوا والإيراني مهدي جاويد.



اللاعب الجنسية يوشي سيكيجوتشي اليابان مهدي جاويد إيران توموي يوشكاوا اليابان

قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب رجال في آسيا 2019

يتنافس على جائزة أفضل مدرب رجال في آسيا تسويوشي أوتسوكي وجو أيوا وتشونج يونج يونج.

اللاعب الجنسية تسويوشي أوتسوكي اليابان جوا أيوا اليابان تشونج يونج يونج كوريا الجنوبية

قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب سيدات في آسيا 2019