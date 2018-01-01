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كأس السوبر الإيطالي

الكشف عن موعد طرح تذاكر مباراة السوبر الإيطالي

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يتم طرح تذاكر مباراة يوم الثلاثاء المقبل 1 يناير، وجاءت أسعار التذاكر الخاصة بالمباراة بدءًا من ٣٥ ريال حتى ١٠٠٠ ريال

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت الهيئة العامة للرياضة عن موعد طرح تذاكر كأس السوبر الإيطالي، والتي تجمع بين فريقي يوفنتوس وميلان على استاد مدينة الملك عبدالله بجدة "الجوهرة المشعة".

ومن المقرر أن يتم طرح تذاكر مباراة يوم الثلاثاء المقبل 1 يناير، وجاءت أسعار التذاكر الخاصة بالمباراة بدءًا من ٣٥ ريال حتى ١٠٠٠ ريال .

وسيتم طرح تذاكر المباراة المنتظرة على منصة "تذاكر السعودية"، أما من خارج المملكة فيمكنهم الحصول على التأشيرة الإلكترونية عبر منصة "شارك"

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ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" يوم الأربعاء 16 يناير 2019 مباراة كأس السوبر الإيطالي بين ناديي يوفنتوس وميلان في تمام الساعة 8:30 مساءً.

يُذكر أن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودي، قد توصل إلى اتفاق مع مسؤولي الاتحاد الإيطالي من أجل استضافة مباراة السوبر.

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