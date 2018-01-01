الكشف عن موعد طرح تذاكر مباراة السوبر الإيطالي

يتم طرح تذاكر مباراة يوم الثلاثاء المقبل 1 يناير، وجاءت أسعار التذاكر الخاصة بالمباراة بدءًا من ٣٥ ريال حتى ١٠٠٠ ريال

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت الهيئة العامة للرياضة عن موعد طرح تذاكر كأس السوبر الإيطالي، والتي تجمع بين فريقي يوفنتوس وميلان على استاد مدينة الملك عبدالله بجدة "الجوهرة المشعة".

ومن المقرر أن يتم طرح تذاكر مباراة يوم الثلاثاء المقبل 1 يناير، وجاءت أسعار التذاكر الخاصة بالمباراة بدءًا من ٣٥ ريال حتى ١٠٠٠ ريال .

وسيتم طرح تذاكر المباراة المنتظرة على منصة "تذاكر السعودية"، أما من خارج المملكة فيمكنهم الحصول على التأشيرة الإلكترونية عبر منصة "شارك" اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

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استمراراً لاستضافة المملكة لأهم الأحداث الرياضية العالمية.. ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" يشهد يوم الأربعاء 16 يناير 2019 إقامة مباراة كأس السوبر الإيطالي بين ناديي يوفينتوس وإي سي ميلان في تمام الساعة 8:30 مساءً #السوبر_الإيطالي_بجدة pic.twitter.com/Cf0JqKPLSo — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) December 27, 2018

ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" يوم الأربعاء 16 يناير 2019 مباراة كأس السوبر الإيطالي بين ناديي يوفنتوس وميلان في تمام الساعة 8:30 مساءً.

كنز المهارة 🌟

التورنيدو 🌪️

صقر الأخضر 🇸🇦



النجم @salem_d29 لاعب @Alhilal_FC ومنتخب @SaudiNT أحد أفضل 25 لاعبًا عربيًا باختيار @GoalAR 👏



كفو يا سالم .. كفو يا التورنيدوووو 🙌#جول25 pic.twitter.com/ESeuHe2tq6 — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 27, 2018

يُذكر أن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودي، قد توصل إلى اتفاق مع مسؤولي الاتحاد الإيطالي من أجل استضافة مباراة السوبر.