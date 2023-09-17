موعد بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023 والمنتخبات المشاركة والمجموعات

تعرف على موعد بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023، والمنتخبات المشاركة في النسخة الثانية من البطولة، والمجموعات..

تستعد مدينة نيوم في المملكة العربية السعودية، لاستضافة بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023، وذلك في النسخة الثانية من بطولة نيوم للألعاب الشاطئية.

وتتضمن بطولة نيوم للألعاب الشاطئية العديد من الأنشطة الرياضية الرائدة، وتستضيف أكثر من 800 من أهم الرياضيين وأفراد الأجهزة الفنية والإدارية للفرق المشاركة من جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن تشهد نسخة هذا العام من بطولة نيوم للألعاب الشاطئية إطلاق برنامج للتطوع، حيث سيتم تعيين 50 متطوعًا من مجتمع نيوم لتقديم الدعم اللازم لفعاليات البطولة.

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التقرير التالي من "GOAL.com" يقدم كل ما تريد معرفته عن بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023، والمنتخبات المشاركة في البطولة، والمجموعات.

ما هو موعد بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023؟

من المقرر أن تقام فعاليات بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023 في شهر أكتوبر 2023.

وستبدأ فعاليات البطولة يوم 25 أكتوبر، على أن تنتهي في الثامن والعشرين من الشهر نفسه.

ما هي المنتخبات المشاركة في بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023؟

تشارك 8 منتخبات في بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023، أولها بالطبع منتخب المملكة العربية السعودية، البلد المضيف، ومنتخب البرازيل حامل اللقب.

وإلى جانب المنتخبين، تشهد بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023 مشاركة كل من: اليابان، وتركيا، وألمانيا، وإنجلترا، وإسبانيا، والإمارات العربية المتحدة.

ما هي مجموعات بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023؟

الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن في الرابع عشر من سبتمبر عن إجراء قرعة بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023.

وأسفرت القرعة عن وجود المنتخب السعودي في المجموعة الأولى، إلى جانب اليابان وألمانيا وإنجلترا.

أما المجموعة الثانية، فتشهد مواجهات قوية بين البرازيل، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وإسبانيا.