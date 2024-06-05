Real Madrid campeones Supercopa de España 2024@Getty
أحمد مجدي

موعد بطولة السوبر الإسباني 2025، الفرق المشاركة، والقنوات الناقلة

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كل ما تريد معرفته عن كأس السوبر الإسباني 2025، مواعيد ونتائج مباريات برشلونة وريال مدريد، القنوات الناقلة وطرق المتابعة

تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة السوبر الإسباني 2025، حيث ستكون النسخة المقبلة من البطولة هي النسخة الخامسة التي تستضيف فيها المملكة البطولة.

واستضافت السعودية النسخة الأولى من بطولة السوبر الإسباني بعد تحولها إلى بطولة بمشاركة أربعة فرق في موسم 2019-2020.، وستكون النسخة القادمة هي السادسة على التوالي التي تقام فيها البطولة بهذا النظام.

فيما لم تستضف المملكة نسخة واحدة فقط من كأس السوبر الإسباني بنظام الجديد، وكانت تلك نسخة موسم 2020-21، حيث أقيمت البطولة في إسبانيا بسبب جائحة كورونا.

وفي هذا التقرير من "جول.كوم" سنلقي نظرة موسعة على كأس السوبر الإسباني 2025، وسنتعرف على الفرق المشاركة، ومواعيد المباريات، والكثير من الأمور الأخرى المتعلقة بالبطولة المرتقبة.

ما بطولة كأس السوبر الإسباني؟

كأس السوبر الإسباني هي مباراة تقام بين الفائز بلقب الدوري الإسباني ضد الفائز ببطولة كأس ملك إسبانيا، بينما كان وصيف كأس الملك يلعب ضد بطل الدوري في حالة تمكن فريق من الجمع بين لقبي الدوري والكأس.

لكن ذلك كان النظام القديم للبطولة، والذي تم تغييره في فبراير 2019، لتكون بنظام دورة تجمع أربعة أندية، بنظام نصف النهائي والنهائي، يشارك فيها بطل ووصيف الدوري الإسباني، إلى جانب بطل ووصيف كأس ملك إسبانيا.

ما الأندية المشاركة في كأس السوبر الإسباني 2025؟

يخوض ريال مدريد كأس السوبر الإسباني 2025 بصفته بطل الدوري الإسباني لموسم 2023-2023، أما غريمه برشلونة فسيكون موجودًا هو الآخر في البطولة، لكن بصفته وصيف الدوري.

أتلتيك بيلباو يحضر البطولة بصفته بطل كأس ملك إسبانيا فيما سيكمل ريال مايوركا عقد الفرق المشاركة في البطولة، بسبب احتلاله المركز الثاني في كأس ملك إسبانيا.

أين تقام مباريات كأس السوبر الإسباني 2025؟

تقام مباريات كأس السوبر الإسباني 2025 في العاصمة السعودية، الرياض، كما حدث في آخر 3 نسخ.

وبحسب التقارير الصحفية، فإنّ الاتحاد الإسباني وقع على اتفاقية بإقامة البطولة في السعودية حتى 2029.

ما موعد كأس السوبر الإسباني 2025؟

تنطلق بطولة السوبر الإسباني يوم 8 يناير 2025 على أن تكون المباراة النهائية يوم 12 يناير.

مباريات كأس السوبر الإسباني 2025

لن يتم إجراء قرعة في النسخة الجديدة من بطولة كأس السوبر الإسباني بسبب عدم وجود تعارض بين بطلي الدوري والكأس والمشاركين الآخرين في البطولة.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد أمام مايوركا في نصف النهائي، فيما سيكون برشلونة أمام أتلتيك بيلباو بين ريال وأتلتيكو في نصف النهائي الآخر.

المباراةالموعد
ريال مدريد - مايوركا8-9 يناير 2025
برشلونة - أتلتيك بيلباو

8-9 يناير 2025

الفائز من نصف النهائي 1 - الفائز من نصف النهائي 212 يناير 2025

ما هي القنوات الناقلة لكأس السوبر الإسباني 2025؟ وكيف يمكن متابعته عبر الإنترنت؟

مباريات كأس السوبر الإسباني تذاع على شبكة قنوات SCC، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولهواة البث المباشر، سوف يتم نقل فعاليات البطولة عبر تطبيق شاهد.

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البطولةالموعدالمكانالقنوات الناقلةالمشاهدة عبر الإنترنت
كأس السوبر الإسباني 20258-12 يناير 2025المملكة العربية السعودية.- الرياضSSCشاهد

ما هي طرق شراء تذاكر كأس السوبر الإسباني 2025؟

بالطبع لم تطرح تذاكر كأس السوبر الإسباني 2025 بعد، وستقوم وزارة الرياضة السعودية بطرح التذاكر قبل وقت كافٍ من انطلاق البطولة.

من هو بطل كأس السوبر الإسباني 2024؟

النسخة الماضية من بطولة كأس السوبر الإسباني أقيمت أيضًا في المملكة العربية السعودية، وتمكن نادي ريال مدريد من الفوز باللقب بعدما تغلب على برشلونة في النهائي بنتيجة 4-1.

ما سجل الفائزين بكأس السوبر الإسباني؟

يعد نادي برشلونة الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإسباني، بعدما حصد البطولة في 14 مناسبة، ويأتي خلفه ريال مدريد الذي حقق اللقب 13 مرة.

الفريقعدد الألقابالوصيف
برشلونة1412
ريال مدريد136
أتليتك بيلباو33
ديبورتفو لا كورونيا3-
أتلتيكو مدريد25
فالنسيا13
إشبيلية13
ريال سرقسطة12
ريال مايوركا11
ريال سوسييداد1-
إسبانيول-2
ريال بيتيس-1
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