متى يبدأ موسم 2021-22 في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى؟

تعرف على موعد بداية الموسم الجديد 2021-2022 في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى؟ الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي

تسبب تفشي فيروس كورونا في توقف كرة القدم في جميع أنحاء العالم منتصف موسم 2019-20، وأجبر الدوريات الأوروبية الكبرى على التوقف لمدة 3 أشهر، وذلك قبل أن يعود بعضها ويُلغى الآخر.

امتد تأثير الجائحة على الدوريات الأوروبية في موسم 2020-21، وتسبب في تأجيل عدد من المباريات في بعض الدوريات، ولم تعد الجماهير إلى بعض الملاعب إلا في أواخره، وهناك البعض لم تعد إليه الجماهير.

سوق الانتقالات الصيفية 2021: متى يبدأ وينتهي الميركاتو في الدوريات الأوروبية؟

ومع انتهاء الموسم في جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، تعرف على موعد بداية موسم 2021-2022 في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

متى يبدأ الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي؟

سيبدأ الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-22 يوم السبت 14 أغسطس 2021، وذلك بعد شهر تقريبًا من نهاية يورو 2020، حيث سيقام النهائي في 11 يوليو، مما يعني أن بعض اللاعبين سيحصلون على استراحة قصيرة قبل العودة إلى فرقهم.

ومن المقرر أن ينتهي الموسم يوم الأحد 22 مايو 2022، وكالعادة ستلعب جميع مباريات الجولة الأخيرة في نفس التوقيت.

متى يبدأ الموسم الجديد في الدوري الإسباني؟

سيبدأ موسم 2021-2022 من الدوري الإسباني يوم الجمعة 13 أغسطس 2021، وسينتهي في مايو 2022.

فاز أتلتيكو مدريد بالليجا في الموسم الماضي، وذلك بعد صراع طويل مع ريال مدريد وبرشلونة.

متى يبدأ الموسم الجديد في الدوري الإيطالي؟

سينطلق الدوري الإيطالي 2021-22 يوم الأحد 22 أغسطس 2021، على أن ينتهي يوم الإثنين 23 مايو 2022.

فاز الإنتر بالسيري آ الموسم الماضي، وهي المرة الأولى التي لا يفوز فيها يوفنتوس بالدوري منذ 9 مواسم.

متى يبدأ الموسم الجديد في الدوري الألماني؟

بداية الموسم الجديد في الدوري الألماني ستكون في نفس يوم بداية الدوري الفرنسي، وهو يوم الجمعة 13 أغسطس 2021، ومنالمقرر أن ينتهي يوم السبت 14 مايو 2021.

فاز بالدوري الألماني الموسم الماضي بايرن ميونخ البطل التاريخي للبوندسليجا.

متى يبدأ الموسم الجديد في الدوري الفرنسي؟

الدوري الفرنسي هو أول الدوريات الخمس الكبرى الذي يبدأ في كل موسم، وسيبدأ هذا الموسم يوم السبت 7 أغسطس 2021، على أن ينتهي السبت 21 مايو 2021.

خسر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي الموسم الماضي، وفاز به نادي ليل.