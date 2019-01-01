الدوري المصري | متى يبدأ الموسم الجديد؟ وما هو موعد الإعلان عن جدول المباريات؟

يقدم لكم جول كل ما تريدون معرفته عن الدوري المصري الممتاز موسم 2019-20 متي يبدأ وموعد إعلان جدول المباريات والفرق الصاعدة والهابطة

ندى الشافعي

انتهى الموسم استثنائي من الدوري المصري بدأ من 1 أغسطس 2018 و انتهى فى 28 يوليو 2019 وتأخر كثيرًا بسبب توقف الدوري أكتر من مرة، أخرهم وأطولهم توقف شهر يونيو استعداداً لبطولة أمم أفريقيا التي استضافتها مصر على أرضها هذا العام.

اشتعلت المنافسه بين قطبي الكرة المصرية الأهلى و الزمالك في الموسم الماضي، حيث كان النادي الملكي متفوقًا ب14 نقطة لكن الشياطين الحمر استطاعوا استعادة توازنهم وعادوا إلى المنافسة، واستمر الصراع حتي آخر جولة من الدوري بعد عودتة فى شهر أغسطس إلى أن حسم المارد الأحمر الدوري بـ80 نقطه، و مما أضاف المتعة إلى الدوري المصري وأشعل روح التحدي أكثر دخول نادي براميدز المنافسة، حيث أنه حقق المركز الثالث فى جدول الدوري من أول موسم له.

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ما هو موعد انطلاق الدوري المصري 2019-20؟

قرر أتحاد الكرة أن بداية الموسم الجديد من الدوري المصري 2019-20 ستكون يوم 19 سبتمبر القادم، وذلك لإعطاء اللاعبين الفرصة لالتقاط أنفاسهم بعد خضوهم المبارايات المؤجلة من الموسم الماضي خلال شهر أغسطس، ومن المتوقع لهذا الموسم أن يكون مثيراً منذ بداية لأن جماهير الأبيض والأحمر لم ينفضوا التراب بعد عن الدوري الماضي، فكلا الناديين يسعى لحسم الدوري سريعاً حتى لا يتعرض للمنافسة الشرسة التي تعرض لها الفريقين فى نهاية الموسم، وسيسعى الزمالك في الموسم الجديد بالتأكيد لتعويض جماهيره عن حلم الدوري الضائع.

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ما هو موعد الإعلان عن جدول مباريات الدوري المصري 2019-20؟

من المنتظر إعلان جدول الدوري المصري الممتاز لموسم 2019-2020 قبل بداية شهر سبتمبر المقبل بعد الاستقرار عليه، ومن الممكن أن تتطرأ عليه بعض التغيرات أثناء الموسم، وسيتم مراعاة مواعيد البطولات الدولية التي يشارك فيها بعض الأندية كبطولة دوري أبطال أفريقيا المتواجد بها قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والكونفدرالية المشارك بها المصري وبيراميدز والبطولة العربية التى يشارك فيها الإسماعيلي والاتحاد.

الأندية المصرية المشاركة بالبطولات القارية 2019-20:

دوري أبطال أفريقيا كأس الكونفدرالية الإفريقية كأس العرب للأندية الأبطل الأهلي بيراميدز الإسماعيلي الزمالك المصري الاتحاد

الفرق الصاعدة والهابطة فى الدوري المصري الممتاز 2019-20

يشهد الدوري المصري لهذا العام فريق جديد يصعد للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه هو إف سي مصر، ويعود ناديَ طنطا وأسوان ليتنافس 18 فريقاً في الدوري بعد هبوط الثلاثي بتروجيت و النجوم والداخلية.