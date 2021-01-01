موعد انطلاق بطولة السوبر الإسباني 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على الموعد، وملاعب، والقنوات الناقلة للسوبر الإسباني 2021، بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة، وريال سوسيداد، وأتلتيك بيلباو

أيام قليلة تفصلنا، عن إقامة السوبر الإسباني، لموسم 2020-21، والذي يعتبر النسخة الثانية من السوبر الإسباني، بمشاركة أربعة فرق.

وكانت النسخة الماضية من البطولة، أقيمت في المملكة العربية السعودية، لأول مرة بمشاركة أربعة فرق، وهم ريال مديد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، وفالنسيا، وحقق خلالها الميرينجي اللقب.

وفي هذا التقرير من موقع جول، سنستعرض معًا، موعد السوبر الإسباني 2021، وما هي الفرق المشاركة، وما القنوات الناقلة للبطولة.

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ما هي الفرق المشاركة في السوبر الاسباني؟

يشارك في النسخة الحالية من البطولة، أربعة فرق، وهي ريال مدريد بصفته بطل الدوري الإسباني الموسم الماضي، وبرشلونة وصيف الدوري.

بالإضافة إلى ريال سوسيداد، وأتلتيك بيلباو، طرفي نهائي كأس ملك إسبانيا للموسم الماضي.

وأسفرت قرعة البطولة، عن مواجهة، برشلونة أمام ريال سوسيداد، وأتلتيك بلباو أمام ريال مدريد، في نصف النهائي.

متى تقام بطولة السوبر الاسباني؟

من المنتظر أن تكون المباراة الأولى بين برشلونة وريال سوسيداد، يوم الأربعاء 13 يناير الجاري، وتكون المباراة الثانية بين، بيلباو وريال مدريد، يوم 14 من الشهر ذاته.

وسيكون النهائي، الذي يجمع بين الفائزين من مباراتي نصف النهائي يوم 17 يناير الحالي.

أين تلعب بطولة السوبر الاسباني؟

كان من المفترض أن تقاوم بطولة السوبر الإسباني، في المملكة العربية السعودية، كما حدث في الموسم الماضي، وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، الذي ينص على إقامة البطولة في السعودية ولمدة ثلاث سنوات.

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ولكن بسبب ظروف جائحة كورونا، وإقامة المباريات دون حضور جماهيري، تقرر إقامة النسخة الحالية من البطولة، في إسبانيا، على أن يتم تمديد عقد لعب البطولة في السعودية، لموسم آخر.

وستكون المباراة الأولى بين برشلونة وسوسيداد، على ملعب نويفو اركانخيل في قرطبة، والمباراة الثانية بين مدريد وبيلباو، على ملعب لا روزاليدا في ملقة.

ويستضيف ملعب لا كارتوخا، في إشبيلية، النهائي المرتقب يوم 17 يناير.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب برشلونة - ريال سوسيداد الأربعاء 13 يناير 2021 السعودية الرياضية نويفو اركانخيل ريال مدريد - أتلتيك بيلباو الخميس 14 يناير 2021 السعودية الرياضية لا روزاليدا لم يتحدد بعد الأحد 17 يناير 2020 السعودية الرياضية لا كارتوخا

ما هي القنوات الناقلة لبطولة السوبر الاسباني؟ وما هو ترددها؟

قامت قنوات السعودية الرياضية، بشراء حقوق بث إذاعة السوبر الإسباني، كما حدث في الموسم الماضي، وستقوم بإذاعتها بتقنيتي HD، SD على أقمار، النايل سات، والعرب سات.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباريات على التلفاز، فبإمكانك متابعتها على موقع جول عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي تنطلق قبل المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

ويمكن استقبال قنوات السعودية الرياضية، على النايل سات، عن طريق ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد التالي: 12284، معدل الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500.

وعلى قمر العرب سات، يمكن استقبالها على تردد: 12149، معدل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500.

ما هي الفرق الأكثر تحقيقا لبطولة السوبر الاسباني؟

حقق ريال مدريد، آخر لقب سوبر إسباني، ليواصل الاقتراب من برشلونة، صاحب أكثر عدد من البطولات في السوبر الإسباني.

وتمكن البلوجرانا من تحقيق السوبر الإسباني من قبل 13 مرة، بينما حقق ريال مدريد اللقب 11 مرة،