موعد انطلاق الدوري الأوروبي 2023-2024

تعرف على موعد انطلاق الأدوار التمهيدية والملحق والمجموعات في نسخة 2023-2024 من بطولة الدوري الأوروبي..

جاءت نسخة 2022-2023 من بطولة الدوري الأوروبي لتقدم لنا واحدة من أقوى وأفضل النسخ في البطولة، بالنظر إلى الأندية التي شاركت فيها، ونهايتها المثيرة، والآن تنتظر جماهير كرة القدم حول العالم انطلاق النسخة الثالثة والخمسين من بطولة الدوري الأوروبي والتي ستقام خلال موسم 2023-2024.

إشبيلية الإسباني واصل سيطرته المطلقة على الدوري الأوروبي محققًا اللقب السابع في تاريخه، وذلك بعدما ظفر بلقب نسخة 2022-23، متفوقًا على روما الإيطالي في النهائي بركلات الترجيح.

ولن يكون على الجماهير الانتظار طويلًا لعودة الدوري الأوروبي، مع اقتراب انطلاق الأدوار التمهيدية من البطولة، والمؤهلة إلى النقطة الأهم بطبيعة الحال، دور المجموعات الذي يشهد مشاركة 32 فريقًا.

وتنتظر الجماهير التعرف على الأندية التي ستتمكن من شق طريقها نحو دور المجموعات في النسخة المقبلة من الدوري الأوروبي، ثم مرورًا بباقي أدوار البطولة، التي ستشهد انتقال ثمانية أندية أصحاب المركز الثالث في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا إلى البطولة.

والآن يبقى السؤال، متى ينطلق الدوري الأوروبي 2023-2024؟، وماهي الأندية التي تأهلت إلى البطولة حتى الآن؟ هذا ما سنعرفه معًا في التقرير التالي من موقع جول.

متى يبدأ الدوري الأوروبي 2023-2024؟

تنطلق مباريات الدور التمهيدي في بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2023-2024 يوم 10 أغسطس 2023، بإقامة مباريات الذهاب، فيما تقام مباريات الإياب يوم 17 أغسطس 2023، ثم تقام مباريات الذهاب في مرحلة التأهل إلى دور المجموعات يوم 24 أغسطس 2023، على أن تقام مباريات الإياب يوم 31 أغسطس 2023.

ومن المقرر أن تقام قرعة الدور التمهيدي من الدوري الأوروبي يوم 24 يوليو، على أن تقام قرعة الدور المؤهل إلى دور المجموعات يوم 7 أغسطس 2023.

الدور موعد القرعة موعد مباراة الذهاب موعد مباراة الإياب الدور المؤهل الثالث 24 يوليو 2023 10 أغسطس 2023 17 أغسطس 2023 الملحق المؤهل إلى دور المجموعات 7 أغسطس 2023 24 أغسطس 2023 31 أغسطس 2023

ما موعد دور المجموعات في الدوري الأوروبي 2023-2024؟

وبعد التعرف على الأندية المتأهلة إلى دور الـ32 من الدوري الأوروبي بعد سلسلة من التصفيات والأدوار التمهيدية، تقام قرعة دور المجموعات من البطولة يوم 1 سبتمبر 2023.

وتنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات في الدوري الأوروبي يوم 21 سبتمبر 2023، وعلى عكس ما حدث الموسم الماضي بسبب كأس العالم، سيكون الاتحاد الأوروبي في براح من أمره، ولذلك فإن دور المجموعات من البطولة سينتهي يوم 14 ديسمبر 2023.

مواعيد دور المجموعات في الدوري الأوروبي 2023-2024