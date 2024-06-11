موعد المباراة الافتتاحية في يورو 2024 بين ألمانيا واسكتلندا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد المباراة الافتتاحية في كأس أوروبا يورو 2024 بين ألمانيا واسكتلندا والقنوات الناقلة

يتطلع منتخب ألمانيا إلى الدخول بقوة في منافسات يورو 2024 على أرضه و بين جماهيره حين يخوض مباراة الافتتاح أمام منتخب اسكتلندا.

وينتظر مشجعو المانشافت كيف يدخل فريقهم إلى البطولة وهو الذي يخوض غمار المسابقة الرسمية الأولى رفقة مدربه يوليان ناجلسمان.

في السطور التالية نستعرض لكم المباراة الافتتاحية في يورو 2024 بين ألمانيا واسكتلندا، موعدها والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد المباراة الافتتاحية في يورو 2024 بين ألمانيا واسكتلندا؟

موعد المباراة الافتتاحية في يورو 2024 بين ألمانيا واسكتلندا هو يوم الجمعة 14 يونيو 2024 على ملعب أليانز أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة للمباراة الافتتاحية في يورو 2024 بين ألمانيا واسكتلندا؟

تذاع منافسات بطولة يورو 2024 بشكل حصري في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة عبر تطبيق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق ألمانيا - اسكتلندا الجمعة 14 يونيو 2024

22:00 السعودية ومصر beIN Max 1

beIN Max 2 أليانز أرينا عامر الخوذيري

حفيظ دراجي

التشكيل المتوقع لألمانيا أمام اسكتلندا في يورو 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب يوليان ناجلسمان المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3