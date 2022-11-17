موعد مباراة قطر والإكوادور في افتتاح كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 قطر، والتي ستجمع بين منتخب قطر ومنتخب الإكوادور...

تتجه الأنظار إلى استاد البيت، لمتابعة المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022، والتي ستجمع بين منتخبي قطر، والإكوادور في شهر نوفمبر.

يلعب المنتخب القطري في المجموعة الأولى من البطولة، برفقة كل من الإكوادور، السنغال، هولندا.

وسيعمل العنابي صاحب الأرض والجمهور، على مواصلة أدائها الجيد في المحافل الدولية بالسنوات الماضية، والخروج بنقاط المباراة كاملة لمساعدتها في الوصول إلى الدور التالي.

على الجانب الآخر منتخب الإكوادور، سيأمل بالخروج بنتيجة إيجابية أمام العنابي، وتقديم أداءً مشرفًا في البطولة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022، بين قطر والإكوادور.

ما هو موعد المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022؟

موعد المباراة الافتتاحية لمونديال 2022، بين قطر والإكوادور، هو يوم الأحد 20 نوفمبر 2022، على استاد البيت.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت قطر والسعودية، 18:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة للمباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب قطر - الإكوادور الأحد 20 نوفمبر 2022،

19:00 قطر والسعودية، 18:00 مصر bein sports max ستاد البيت

تشكيل قطر المتوقع:

التشكيل| 3-5-2

سعد الشيب

بوعلام خوخي - بسام الراوي - عبد الكريم حسن

عبد العزيز حاتم - حسن الهيدوس - بيدرو ميجيل - كريم بوضياف - همام أحمد

أكرم عفيف - المعز علي

تشكيل الإكوادور المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

أليكساندر دومينجيز

روبرت أربولیدا - فيليكس توريس - بییرو ھینكابي - بیرفیس إستوبینان

جیجسون مينديز - مویسیس كایسیدو

جونزالو بلاتا - جوزیه سیفوینتیس - روماریو إیبارا

إینر فالنسیا