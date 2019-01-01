الكرة الذهبية 2019: الموعد، المرشحون، طرق التصويت وفئات الجائزة

تعرف على المرشحين، موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2019، وهل يتواصل ابتعاد ميسي ورونالدو عنها للعام الثاني على التوالي بعد فوز مودريتش بها العام الماضي؟

ندى الشافعي

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية 2019، والتي يحصل عليها أفضل لاعب في كل عام منذ ما يزيد عن نصف قرن.

جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) تعد أهم الجوائز الفردية في كرة القدم ويلتفت أنظار العالم إليها كل عام لمعرفة من سيفوز بها، والنسخة الحالية تلقي ترقب شديد بسبب تساوي أسطورتي كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، حيث يمتلك كل منهما يمتلك 5 كرات ذهبية بالتساوي فهل سيتفوق أحدهما أم ستكون من نصيب لاعب آخر فالمنافسة قوية بين الجميع ولم تعد هذه الجائزة لهما فقط، فحاملها الآن هو لوكا مودريتش بعد أدائه المميز في كأس العالم 2018 وقيادة منتخب بلاده للنهائي ووصافة البطولة.

هناك منافس شرس هذا العام على الكرة الذهبية تتجه له العديد من التوقعات هو نجم ليفربول فان دايك، وذلك بعد فوزه مع فريقه بدوري أبطال أوروبا وفوزه بجائزة أفضل لاعب في القارة العجوز، كذلك دوره الكبير في أداء منتخب الطواحين في دوري الأمم الأوروبية.

تُعد هذه الجائزة فريدةً من نوعها وذات مكانةٍ خاصة في نفوس جميع محترفي المستديرة في جميع أنحاء المعمورة، حيث أنها الأولى في التاريخ التي خُصصت لأفضل من لاعب، فنسختها الأولى كانت في عام 1956، وفائزها الأول في هذا العام كان ستانلي ماثيوس لاعب بلاكبول السابق، أما المركز الثاني فقد حصل عليه أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو، وحصل زميله الفرنسي ريموند كوبا على المركز الثالث.

كانت هذه الجائزة تُسلم برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم بالاشتراك مع مجلة فرانس فوتبول في السابق، لكن في عام 2016 وقعت مشاكل وتم الانفصال بين الطرفين، فاستحدثت مؤسسة كرة القدم الأولى في العالم جائزة الفيفا "الأفضل"، فيما ظلت المجلة الفرنسية الشهيرة في تقديم جائزتها حتى يومنا هذا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص جائزة الكرة الذهبية 2019، موعد الحفل، طريقة التصويت، أبرز المرشحين، فئات الجائزة والفائزون السابقون وأكثر من ذلك..

ما هي جائزة الكرة الذهبية؟

جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" هي جائزة سنوية فردية تقدم للفائز باختيار أفضل لاعب في العام مقدمة من فرانس فوتبول، بدأ تقديمها منذ عام 1956، وعلى الرغم من أنه بين عامي 2010 و 2015 تم إبرام اتفاق مع الاتحاد الدولي وتم دمج الجائزة مؤقتًا مع جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم، والمعروفة باسم كرة الفيفا الذهبية، انتهت الشراكة في عام 2016 وعادت الجائزة إلى سابق عهدها، في حين عاد الاتحاد الدولي أيضًا إلى جائزته السنوية المنفصلة الخاصة به.

لم تعد جائزة الكرة الذهبية مقتصرة على أفضل لاعب فقط، فمجلة فرانس فوتبول استحدثت جائزتين آخرتين العام الماضي، الأولى هي الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، والثانية هي جائزة كوبا التي ستُمنح لأفضل لاعب شاب، وهذا العام سنكون على موعد مع جائزة جديدة هي جائزة ياشين التي ستُمنح لأفضل حارس.

فئات جائزة الكرة الذهبية 2019:

الجائزة الفئة الكرة الذهبية للرجال أفضل لاعب الكرة الذهبية سيدات أفضل لاعبة جائزة كوبا أفضل لاعب شاب جائزة ياشين أفضل حارس مرمى

ما هو موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2019؟ وأين سيقام؟

بدأ العد التنازلي للحفل الضخم لجائزة الكرة الذهبية الذي سيقام على مسرح شاتليه في باريس هذا العام، وسيشارك النجم ديديه دروجبا في تقديمه، حيث سيتم الإعلان عن الحاصل علي الجائزة من اللاعيبين الرجال والنساء وأيضًا جائزتي كوبا لأفضل لاعب شاب، وياشين لأفضل حارس مرمى ومن المقرر إقامته يوم الإثنين 2 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 5 ربيع الآخر 1441 هجرياً.

موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2019:

الحدث الموعد المكان حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 الإثنين 2 ديسمبر 2019،

5 ربيع الآخر 1441 باريس، فرنسا

ما هي طريقة التصويت على جائزة الكرة الذهبية؟

تقوم مجلة فرانس فوتبول باستفتاء قائمة من 173 صحفيًا من حول العالم بشكل غير علني، ويتم التصويت وفقًا لثلاثة معايير رئيسية تؤثر على الترتيب:

العروض الفردية والجماعية (الفائزين) خلال العام. سلوك اللاعب (الموهبة واللعب النظيف). مسيرة اللاعب.

كل عضو يقوم باختيار خمسة لاعبين بترتيب تنازلي الأول يمنح 6 نقاط، الثاني 4 نقاط الثالث 3 ثم نقطتين ثم نقطة واحدة، وتمنح الجائزة للاعب صاحب اكبر عدد من النقاط.

دروجبا يتوقع فوز نيمار ومبابي بالكرة الذهبية

من هم المرشحون لجائزة الكرة الذهبية للرجال 2019

سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين الرسميين لجائزة الكرة الذهبية للرجال في 21 أكتوبر الجاري، لكن هناك قائمة من المرشحين المحتملين للفوز بالجائزة يمكن وضعها وفقًا لمسيرة كل لاعب فيها طوال العام.

من أبرز المرشحين للجائزة ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، رحيم ستيرلينج واحد من أفضل اللاعبين لهذا العام، حيث فاز مع مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي، كذلك كيليان مبابي الذي احتل المركز الرابع في عام 2018.

الشاب الباريسي يسيطر بشكل كامل فى الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان ومعدل تسجيل الأهداف لديه من الأفضل في العالم، وينضم للمرشحين هذا العام فيرجيل فان دايك الذي كان القوة الدافعة لظهور ليفربول كواحد من أفضل الفرق في أوروبا هذا الموسم.

هناك أيضًا مرشح قوي آخر للكرة الذهبية هو إيدين هازارد، لقد سجل الكثير من الأهداف في الأشهر الأخيرة وعند إضافتة هذا إلى مهارات المراوغة لديه التي لا تقهر، تجعله أحد أكثر المهاجمين المخيفين في كرة القدم في العالم، هناك أيضًا هاري كين الذي يعد واحدًا من أكثر الهدافين غزارة في أوروبا، ويتمتع بكل المواهب المطلوبة للفوز بالجائزة، لقد سجل عددًا كبيرًا من الأهداف في أهم بطولات أوروبا.

نيمار هو موهبة أخرى مهيمنة على ناديه، وسجل هدفًا بعد هدف لضمان استمرار سيطرة باريس سان جيرمان في فرنسا، أما محمد صلاح الذي احتل المركز الأول في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني له على التوالي، فهو أيضًا مرشح قوي، وهو واحد من أفضل اللاعبين في أوروبا أيضاً لظهوره المميز مع فريق ليفربول في النصف الأول من عام 2019.

من هو اللاعب الأكثر فوزًا بجائزة الكرة الذهبية؟

منذ أن انطلقت الجائزة في عام 1956، فاز العديد من اللاعبين بجائزة الكرة الذهبية، لكن لا أحد فاز بها أكثر من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حيث فازا بها 5 مراتٍ لكلٍ منهما من قبل، وظهرا في قائمة الثلاثة الأوائل 21 مرة بواقع 11 مرة للبرغوث و10 للدون.

فاز 3 لاعبين فقط بجائزة فرانس فوتبول 3 مرات، وهم: يوهان كرويف الذي تألق في سبعينيات القرن الماضي، ميشيل بلاتيني و ماركو فان باستن اللذان سيطرا على فترة الثمانينيات، أما فرانتس بيكنباور ، رونالدو ، كيفن كيجان ، ألفريدو دي ستيفانو و كارل هاينتز رومينيجه فقد فاز كلٌ منهم بالجائزة مرتين.

فيما كان الفوز بها مرةً واحدةً من نصيب: " جورج بيست ، زين الدين زيدان ، مايكل أوين و جورج وياه" ، إضافةً إلى كاكا الذي كان في 2007 آخر من فاز بها قبل أن تصبح حكرًا على ميسِّي ورونالدو، ولوكا مودريتش آخر الفائزين بها.

قائمة الفائزين السابقين بالكرة الذهبية:

اللاعب المركز الأول المركز الثاني المركز الثالث ليونيل ميسي 5 (2009, 2010, 2011, 2012, 2015) 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) 1 (2007) كريستيانو رونالدو 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) 5 (2007, 2009, 2011, 2012, 2015) - ميشيل بلاتيني 3 (1983, 1984, 1985) - 2 (1977, 1980) يوهان كرويف 3 (1971, 1973, 1974) - 1 (1975) ماركو فان باستن 3 (1988, 1989, 1992) - - فرانز بكنباور 2 (1972, 1976) 2 (1974, 1975) 1 (1966) رونالدو 2 (1997, 2002) 1 (1996) 1 (1998) ألفريدو دي ستيفانو 2 (1957, 1959) 1 (1956) - كيفن كيجان 2 (1978, 1979) 1 (1977) - كارل-هاينز رومينيجيه 2 (1980, 1981) 1 (1979) - لويس سواريز 1 (1960) 2 (1961, 1964) 1 (1965) إيزيبيو 1 (1965) 2 (1962, 1966) - بوبي تشارلتون 1 (1966) 2 (1967, 1968) - ريموند كوبا 1 (1958) 1 (1959) 2 (1956, 1957) جيرد مولر 1 (1970) 1 (1972) 2 (1969, 1973) زين الدين زيدان 1 (1998) 1 (2000) 1 (1997) جياني ريفيرا 1 (1969) 1 (1963) - رود خوليت 1 (1987) 1 (1988) - لوثر ماتايوس 1 (1990) 1 (1991) - روبرتو باجيو 1 (1993) 1 (1994) - هريستو ستويتشكوف 1 (1994) 1 (1992) - آندري شيفتشينكو 1 (2004) - 2 (1999, 2000) جورج بيست 1 (1968) - 1 (1971) ألان سيمونسن 1 (1977) - 1 (1983) رونالدينيو 1 (2005) - 1 (2004) ستانلي ماثيوس 1 (1956) - - عمر سيفوري 1 (1961) - - جوزيف ماسوبوست 1 (1962) - - ليف ياشين 1 (1963) - - دينيس لو 1 (1964) - - فلوريان ألبيرت 1 (1967) - - أوليج بلوخين 1 (1975) - - باولو روسي 1 (1982) - - إيجور بيلانوف 1 (1986) - - جيان-بيير بابين 1 (1991) - - جورج وياه 1 (1995) - - ماتياس سامير 1 (1996) - - ريفالدو 1 (1999) - - لويس فيجو 1 (2000) - - مايكل أوين 1 (2001) - - بافيل نيدفيد 1 (2003) - - فابيو كانافارو 1 (2006) - - كاكا 1 (2007) - - لوكا مودريتش 1 (2018) - -