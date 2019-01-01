السوبر المصري 2018 | الموعد، القنوات الناقلة، الملعب والأبطال التاريخيين

كل ما تريد معرفته عن السوبر المصري 2018 بين الأهلي والزمالك، موعد مباراة القمة، القنوات الناقلة، الملعب والأبطال التاريخيين للمسابقة

ندى الشافعي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد إقامة مباراة كأس السوبر المصري لموسم 2018 بين الزمالك الفائز بلقب كأس مصر، والأهلي بطل الدوري المصري موسم 2018-2019، وتنطلق المباراة يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019، 21 محرم 1441 على ستاد برج العرب.

وكالعادة فإن مباريات البطولات الفاصلة تشتعل بالحماس وتمتلئ فيها الملاعب بالروح القتالية ولكن مباريات الديربي تضفي لها مذاقاً خاصاً، حيث أن الفائز باللقب يحقق انتصارين الفوز باللقب والفوز بمباراة القمة، ويتطلع قطبي الكرة المصرية لتحقيق الفوز بلقب السوبر قبل بداية الموسم الكروي الجديد، والذي من المقرر أن ينطلق نهاية الشهر الجاري.

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يدخل أبناء ميت عقبة المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد فوزهم ببطولة كأس مصر مؤخراً، ويتطلعون لمواصلة الانطلاقة الرائعة مع المديرالفني الجديد الصربي ميتشو والتتويج بلقب السوبر وإضافة لقب أخر إلى القلعة البيضاء.

أما الأهلي من جانبة فيأمل في أفضل بداية له في الموسم الجديد بعد خروجة من الكأس بهزيمة كبيرة من نادي بيراميدز، فيتدفق حماس الشياطين الحمر لتعويض جماهيرة واستعادة الثقة باقتناص لقب السوبر.

سيتم السماح بوجود بعض الجماهير من الناديين الأبيض والأحمر وذلك بعد غياب الجماهير عدة سنين عن حضور هذه البطولة و سيكون عدد التذاكر المصرح به هو خمسة ألاف تذكرة لكل فريق.

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ما هو موعد مباراة كأس السوبر المصري 2018؟

ستقام مباراة كأس السوبر المصري 2019 بين الزمالك والأهلي المصري يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 ميلادياً الموافق 21 محرم 1441 هجرياً، وذلك على استاد برج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة كأس السوبر المصري 2018:

المباراة الموعد الأستاد الأهلي - الزمالك الجمعة 20 سبتمبر 2019،

21 محرم 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية برج العرب

ما هي القنوات الناقلة لكأس السوبر المصري 2018؟ وكيف يمكنني متابعته؟

ستذاع مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري 2018 على قنوات أون سبورت، النيل الرياضية وتايم سبورت.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك:

المباراة القنوات الناقلة الأهلي - الزمالك ON SPORT, Nile Sport, Time Sport

لن تكون هذه الطريقة الوحيدة للمتابعة، حيث يمكنك متابعة اللقاء بين الأهلي والزمالكعبر الإنترنت عن طريق خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول.

المباراة البث المباشر عبر جول الأهلي - الزمالك اضغط هنا لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك

ما هو ملعب كأس السوبر المصري 2018؟

من المقرر أن تُقام مباراة السوبر المصري 2019 بين النادي الأهلي والزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وهو أحد أكبر الملاعب في مصر بل وفي منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية ما يقرب من 90 ألف مشجع.

تم الشروع في بناء الملعب في عام 2005 بتعاون بين القوات المسلحة المصرية وشركة المقاولون العرب، وتم افتتاحه رسميًا في 2007، وسبق له استضافة العديد من الأحداث والمباريات الهامة في الكرة المصرية، فهو الملعب الأول في أغلب الأحيان لمباريات قطبي الكرة في البطولات الإفريقية، وبديل استاد القاهرة بالنسبة للمنتخب المصري.

من هو أكثر فريق فاز بكأس السوبر المصري؟

بدأت المنافسة على كأس السوبر المصري في عام 2001 وفاز بنسختيه الأولى والثانية الزمالك الذي كان في أوج تألقه في هذه الفترة، أما الأهلي فقد حقق لقبه الأول في 2003 وواصل الزحف حتى أصبح البطل التاريخي للبطولة برصيد 10 ألقاب، أما الفارس الأبيض فقد اكتفى بالحصول على 3 بطولات سوبر فقط.

الفرق الفائزة بكأس السوبر المصري: