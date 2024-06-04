موقع "جول" يقدم لك موعد السوبر الأوروبي 2024 بين ريال مدريد وأتالانتا والقنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته، وكل ما تريد معرفته

يتطلع المدرب كارلو أنشيلوتي إلى قيادة كتيبته المدججة بالنجوم إلى لقب أوروبي جديد حين يواجهون أتالانتا الإيطالي في السوبر الأوروبي 2024 والذي سيكون مباراة مفعمة بالإثارة.

ريال مدريد حاز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه بفوزه في النهائي على بوروسيا دورتموند 2-0.

أما أتالانتا فحقق المفاجأة وفاز على باير ليفركوزن بطل اللدوري الألماني في النهائي 3-0 في مباراة تألق فيها أديمولا لوكمان.

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في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن مباراة ريال مدريد وأتالانتا في السوبر الأوروبي 2024 والقنوات الناقلة..

أين تقام مباراة نهائي السوبر الأوروبي 2024 بين ريال مدريد وأتالانتا ؟

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في وقت سابق استضافة بولندا لنهائي السوبر الأوروبي 2024، وعليه ستستضيف بولندا مباراة ريال مدريد وأتالانتا المرتقبة.

وستقام المباراة على ملعب وارسو الوطني في مدينة وارسو البولندية، والذي يسع أكثر من 58 ألف متفرج ويلعب فيه المنتخب البولندي عادة كل مبارياته الرسمية.

ما موعد مباراة نهائي السوبر الأوروبي 2024 بين ريال مدريد وأتالانتا ؟

موعد مباراة نهائي السوبر الأوروبي 2024 بين ريال مدريد وأتالانتا هو يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2024 على ملعب وارسو الوطني في بولندا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لنهائي كأس السوبر الأوروبي 2024 بين ريال مدريد وأتالانتا ؟

تذاع مباراة كأس السوبر الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتالانتا عبر شاشتها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال مدريد - أتالانتا الأربعاء 14 أغسطس 2024

22:00 مصر والسعودية بي إن سبورتس وارسو الوطني

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من هو أكثر فريق فاز بكأس السوبر الأوروبي؟

أكثر فريق فاز ببطولة كأس السوبر الأوروبي هو كل من ريال مدريد وبرشلونة وميلان، وكل منهم حصل على لقب البطولة 5 مرات.

وانطلقت بطولة السوبر الأوروبي عام 1972، ومن يومها تدين السيطرة في البداية لميلان، ولكن في الألفية الجديدة نجح كل من برشلونة وريال مدريد في تعديل الكفة مع الروسونيري.