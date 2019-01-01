فيفا 20 | موعد الإصدار، السعر، المميزات الجديدة وكيف تحجز نسختك الخاصة؟

لا تفصلنا إلا أشهر قليلة عن صدور لعبة كرة القدم الأكثر شعبية في العالم فيفا 20، فما هو موعد إصدار FIFA 20، سعرها، مميزاتها وأوضاعها الجديدة؟

أحمد رضوان | تويتر

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لا يوجد شك أن ألعاب الفيديو المحاكية للعبة كرة القدم أصبحت أكثر شعبية في السنوات الأخيرة، وذلك لزيادة رقعة متابعي الساحرة المستديرة حول العالم من ناحية، ولتطور هذه الألعاب واقترابها كثيراً من الواقع من ناحيةٍ أخرى، سواءً على صعيد أشكال اللاعبين أو طريقة اللعب أو غيرهما.

يمكننا القول أن مصممو شركة ألعاب الفيديو إلكترونيك آرتس دخلوا في معسكر مغلق على طريقة لاعبي كرة القدم، فالنسخة الجديدة من اللعبة المحاكية للشاحرة المستديرة الأكثر شعبية على مستوى العالم "فيفا" على وشك الخروج للنور، وبالطبع يعكف هؤلاء المصممون على إنتاج نسخة لا تقل جودةً عن نسخة العام الماضي، والتي نالت إعجاب العديد من هواة الألعاب الرقمية حول العالم.

ستكون فيفا 20 هي النسخة رقم 27 من اللعبة الأكثر مبيعاً في العالم، والتي ظهرت نسختها الأولى للنور عام 1993 تحت اسم فيفا لكرة القدم الدولية FIFA International Soccer، ومنذ ذلك الحين لم ينقطع إنتاجها ولو لعام.

اعتاد عشاق اللعبة على متابعة تطورها من نسخة لأخرى، ففي نسخة العام الماضي نجحت شركة إلكترونيك آرتس في ضم بطولتين قويتين للعبتها هما دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، كما أنها أدخلت العديد من المميزات في طرق اللعب وأدخلت أوضاع مختلفة تتيح للاعب مزيد من الإثارة.

ومع اقتراب الموعد المعتاد لإصدار اللعبة، نصحبكم في رحلة للتعرف على جميع المعلومات اللازمة عن فيفا 20، ما هو موعد صدورها؟ ما هو سعرها؟ وكيف يمكنك الحصول على نسختك الخاصة؟ ولن تكون الإجابة عن هذه التساؤلات وأكثر في الأسطر التالية إلا مجرد بداية لتغطية عبر جول ستستمر لأسابيع قادمة حتى خروج نسخة العام الحالي للنور.

ما هو موعد إصدار فيفا 20؟

ستتاح النسخة الكاملة من لعبة فيفا 20 في الأسواق يوم الجمعة 27 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 28 محرم 1441 هجرياً، لكن إذا قمت بطلب نسخة الأبطال أو آلتيميت Ultimate ستحظى باللعب قبل هذا التاريخ بثلاثة أيام، أي في 24 سبتمبر 2019 ميلادياً، 25 محرم 1441 هجرياً.

بدأت شركة ألكترونيك آرتس في الدعاية للعبتها الأكثر مبيعاً في العالم هذا العام مبكراً، وكانت البداية هذا العام بشكلٍ مختلف بتقديم وضع جديد سيتواجد في نسخة 2020 هو فولتا، ويمكنك متابعة الفيديو الدعائي الخاص به من هنا:

ما هو سعر فيفا 20؟

"Standard Edition" الإصدار العام - 54.99 جنيه إسترليني

عروض الطلب المسبق:

ما يصل إلى 3 حزم ذهبية في وضع آلتيميت في فيفا 20 (حزمة واحدة أسبوعياً لمدة 3 اسابيع)

اختيار واحدة من 5 أيقونات متوسطة في 5 مباريات FUT

أطقم FUT خاصة

"Champions Edition" إصدار الأبطال - 69.99 جنيه إسترليني

عروض الطلب المسبق:

الحصول على اللعبة قبل إصدارها بثلاثة أيام (24 سبتمبر 2019، 25 محرم 1441)

ما يصل إلى 12 حزمة ذهبية في وضع آلتيميت في فيفا 20 (حزمة واحدة أسبوعياً لمدة 12 أسبوع)

اختيار واحدة من 5 أيقونات متوسطة في 5 مباريات FUT

أطقم FUT خاصة

"Ultimate Edition" إصدار آلتيميت - 89.99 جنيه إسترليني

عروض الطلب المسبق:

الحصول على بند لا يمكن تغييره من لاعبين للمشاهدة في FUT 20

الحصول على اللعبة قبل إصدارها بثلاثة أيام (24 سبتمبر 2019، 25 محرم 1441)

ما يصل إلى 24 حزمة ذهبية في وضع آلتيميت في فيفا 20 (حزمتان أسبوعياً لمدة 12 أسبوع)

اختيار واحدة من 5 أيقونات متوسطة في 5 مباريات FUT

أطقم FUT خاصة

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المميزات الجديدة في لعبة فيفا 20

يعمل فريق المصممين في إلكترونيك آرتس دائماً على تحسين لعبة فيفا، لذا يمكن لمترقبي صدور اللعبة انتظار مميزاتٍ جديدة في نسخة 2020.

في مايو الماضي، أصدر فريق عمل اللعبة تحديث جديد للاعبين، يكشف ما قاموا به من أجل تحسين اللعبة وتلافي المشاكل والأخطاء التي كانت متواجدة.

من بين المناطق التي احتاجت للتحسين هي الدفاع، وبالفعل عكف المصممون على تجديد نظام الدفاع، والذي سيتضمن ميزةً جديدة في 2020 هي الانزلاق المخطط، وذلك لتلافي انزلاق اللاعب بطريقة تلقائية غير دقيقة كما كان يحدث في النسخ السابقة، ولن يكون هذا كل شئ، فهناك ميزة أخرى ستتواجد في سيناريوهات لاعب على لاعب، والذي تم العمل عليه لإعطائه المزيد من الاتساق والواقعية، وهو ما يعني التحسن في عملية الإنهاء وهو ما وصفه مصممو ألكترونيك آرتس قائلين "ردود فعل أقل من البشر الفائقين من حراس المرمى".

سيكون هناك تغييراتٍ في نظام التمرير في فيفا 20، خاصةً فيما يخص دقة النمرير واتساقه مع وضع الجسم التشريحي للاعب وضغط المنافس عليه وأكثر، وكجزء من تطوير التمرير في اللعبة سيتمكن اللاعبون من تحديد قوة التمرير أكثر من ذي قبل، وستتوفر أيضاً ميزة التمرير ثم التحرك، وهناك مميزاتٍ جديدة وأوضاع أخرى ستظهر للنور في نسخة 2020 من اللعبة الأكثر مبيعاً في العالم نستعرضها في الأسطر القادمة.

الفولتا - Volta

يعتبر وضع فولتا الجديد هو المرادف المعاصر لوضع فيفا الشوارع "FIFA Street" الشهير، والذي لم يضف للعبة الأكثر شعبية في العالم منذ سنواتٍ بعيدة.

في هذا الوضع الجديد ستقام مباراة 3 لاعبين أمام 3أو 4 ضد 4 أو 5 ضد 5، وسيتمكن اللاعب من اختيار حجم الملعب والبيئة التي يحبها، حيث يمكنه اللعب في مكانٍ مفتوح دون جدران مثل شوارع أمستردام أو أسطح طوكيو، كذلك ستتمكن أيضاً من اختيار مظهر اللاعب وتغيير ملابسه وقصة شعره وإضافة الوشوم لجسده.

وفي هذا الصدد أكدت شركة إلكترونيك آرتس المنتجة للعبة فيفا 20، أن وضع فولتا سيكون متاحاً على النسخ التي تعمل على أجهزة الحاسوب وإكس بوكس وان Xbox One وبلاي ستيشن PlayStation 4، أما أجهزة النينتيندو فلن يتاح عليه هذا الوضع.

الطقس الديناميكي - Dynamic weather

نال المدرب يورجن كلوب قدر من السخرية بسبب إلقائه اللوم على الطقس في حالة تعثر ليفربول، لكن قد يكون المدرب الألماني على حق، فالظروف الجوية القاسية مثل الأمطار الغزيرة أو الثلوج وسرعة الرياح المرتفعة لها تأثير قوي ليس فقط على اللاعبين بل على اللعبة ككل، وما يعزز موقف المدرب الأربعيني شكوى تشيلسي من ملعب دينامو كييف الذي واجهه في دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

تتأخر لعبة فيفا بخطوات عن منافستها برو إيفوليوشن سوكر فيما يتعلق بالطقس، فاللعبة اليابانية من ضمن مزاياها إمكانية تغير الطقس وهو الشئ الغير متواجد في لعبة إلكترونيك آرتس.

يورو 2020 -

كانت من أهم مميزات فيفا 19 إضافة مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي إليها لأول مرة، ولم يقتصر ذلك على تواجدهما بطريقة منفردة، بل تم دمجهما في الأوضاع المختلفة للعبة مثل الكارير مود وآلتيميت وغيرهما.

على ما يبدو أن إلكترونيك آرتس لم تكتف بإنجاز الموسم الماضي، فمن المتوقع ن تشتري حقوق يورو 2020 وضمه لذات الأذنين في فيفا 20، وإذا حدث ذلك فإنها لن تكون المرة الأولى التي تتواجد فيها بطولة بحجم كأس أوروبا في اللعبة، فقد سبق أن تواجدت في نسخة 2012، كما أن كأس العالم 2018 تواجد في نسخة نفس العام من اللعبة الأكثر مبيعاً في العالم.

أساطير جدد - New Icons

من المتوقع أن نجد مجموعة من الأساطير في فيفا 20 لم تكن متواجدة في النسخ الماضية مثل فرانشيسكو توتي، زين الدين زيدان وأندريا بيرلو، لكن هناك لاعباً من شبه المؤكد أنه لن يتواجد هو دافيد بيكهام، وذلك لامتلاكه عقد مع شركة كونامي للتواجد في لعبة برو إيفوليوشن سوكر Pro Evolution Soccer.

الواقع الإفتراضي - Virtual Reality

ستكون الخطوة القادمة في تطور ألعاب الفيديو هي تكنولوجيا الواقع الإفتراضي، والتي أتاحتها شركة سوني في نسخة من جهازها الشهير بلاي ستيشن "PlayStation VR headsets"، ورغم تواجد العديد من الألعاب المتاحة للعب بتقنية الواقع الإفتراضي، لم تتمكن إلكترونيك آرتس أو كونامي من إدخال هذه التكنولوجيا في ألعاب كرة القدم الإفتراضية.

ستحدث الشركة الأمريكية نقلة نوعية إذا أتاحت تقنية الواقع الإفتراضي في فيفا 20، لكن لصعوبة الأمر علينا في 2019 لن يكون سيئاً إتاحة التقنية الجديدة ولو حتى على سبيل التجربة.

دوريات وأندية وملاعب متنوعة - More leagues, clubs & stadiums

من المتوقع أن تحصل لعبة فيفا 20 على تراخيص لدوريات ومسابقاتٍ جديدة، وهو ما يعني إمكانية تواجد أندية جيدة أكثر في اللعبة.

بالنسبة للملاعب، تواجد 102 ملعباً في فيفا 19 ومن المتوقع أن يزداد العدد في 2020 خاصةً إذا حصلت اللعبة على بطولة اليورو، فهناك 12 ملعباً متواجدون بها وبالتأكيد ستتاح في اللعبة.

متى يمكنك حجز نسختك من فيفا 20 مسبقاً؟

بعد إعلان إلكترونيك آرتس أن لعبة فيفا 20 ستكون متاحة في سبتمبر القادم، أصبح متاحاً للجماهير طلب نسختهم الخاصة من النسخة الجديدة من اللعبة الأعلى مبيعاً في العالم، وذلك عن طريق الموقع الرسمي للشركة الأمريكية والتجار المتعاملين معها.

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ما هي الأجهزة التي ستعمل عليها فيفا 20؟

ستعمل فيفا 20 على 3 أجهزة حديثة، الأول هو إكس بوكس وان 'Xbox one'، والثاني هو 'PlayStation 4'، وإذا كنت لا تملك أحد الجهازين فيمكنك تشغيلها على أجهزة الحاسوب سواءً كانت ثابتة أو محمولة.

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هل ستعمل فيفا 20 بنظام الاشتراك؟

حتى الآن لا تتيح لعبة فيفا اللعب عن طريق الاشتراك، فاللاعبون عليهم الحصول على نسخة من اللعبة إما بشراء القرص المدمج أو شرائها وتحميلها عبر الإنترنت.

تواتر الحديث في السنوات الأخيرة عن أن شركة إلكترونيك آرتس قد تتحول لنظام الاشتراك، وهو ما لم ينكره أندرو ويلسون الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة في بلومبيرج عام 2017، حيث عبر حينها عن توقعه أن تسير ألعاب الحاسوب على خطى برامج التلفاز والموسيقى في هذا الأمر، لكنه قال أن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت ليدخل حيز التنفيذ.

وقال ويلسون: "كان أكثر ما يعرقل استخدام وسائل الترفيه في الأعوام الخمسة الماضية هو الجمع بين البث المباشر والاشتراك"، وأردف: "لقد تغيرت الطريقة التي نشاهد بها التلفاز، كذلك الطريقة التي نسمع بها الموسيقى ونقرأ بها الكتب، ومن يعتقد أن ذلك لن يؤثر على صناعتنا فإنه ساذج".

وتساءل: "هل سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً؟ نعم لعدة أسباب هي حجم الملف، حجم التفاعل والتصميم، لكني اعتقد أنها ستكون جزءاً لا يتجزأ من مستقبل ألعاب الفيديو، كما حدث في الموسيقى، الأفلام، برامج التلفاز والكتب".

غذا نظرنا بتمعن في أجوبة ويلسون سنجد أنها لا تنبئ إلا بشئ واحد، هو تحول لعبة فيفا إلى نظام الاشتراك على غرار سبوتيفي ونيتفليكش، لكن هناك سؤالاً واحداً هو متى سيحدث ذلك؟

من هو نجم غلاف فيفا 20؟

لم يتم الإعلان حتى الآن عن النجم الذي سيتواجد على غلاف فيفا 20، ومع كشف شركة إلكترونيك آرتس عن وضع لعبتها الجديد الفولتا، على ما يبدو أنها تهتم هذا الموسم بتحسين اللعبة أكثر من النجم الكبير الذي سيزين مجهود فريق العمل بتواجد صورته على الغلاف.

كلمة فولتا هي كمة برتغالية تعني العودة، وقد ةتم اختيارها للتعبير عن أن النسخة الجديدة ستعيد النصف الآخر من كرة القدم إلى اللعبة.