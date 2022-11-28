كأس العالم
موضة من 20 سنة .. قصة شعر الظاهرة تتبعه في مدرجات قطر
9:40 م غرينتش+3 28/11/2022
شهدت مواجهة البرازيل ضد سويسرا ظهورًا مميزًا للنجم الكبير رونالدو دا ليما لاعب ريال مدريد السابق وأسطورة السليساو ليتابع فوز منتخب بلاده.
لكن الظهور كان مميزًا بقصة الشعر الشهيرة الخاصة به والتي ظهر بها مع البرازيل في آخر مرة حقق فيها الفريق الفوز بلقب كأس العالم عام 2002.
ظهرت تصفيفة الشعر عدة مرات حتى الآن في قطر عن طريق مشجعين برازيليين لكن أبرزهم هو ذلك الذي ظهر عبر النقل التلفزي للقاء في الدقيقة الـ 35 عقب أن كانت الصورة على رونالدو نفسه.
Ronaldo watching Brazil-Switzerland! 👀🇧🇷— The Football Index 🎙 ⚽ (@TheFootballInd) November 28, 2022
And then this one too pic.twitter.com/6kLNMJURRC
المواجهة كانت قد انتهت بفوز البرازيل بهدف نظيف، ليضمن السامبا مكانًا لأنفسهم في دور الـ 16 من البطولة التي تقام في قطر حاليًا.