موسيماني يُكذب رئيس الزمالك .. ويكشف موقفه من الاستمرار مع الأهلي

أحمد رفعت
Pitso Mosimane - ahli 2022al ahli twitter
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موسيماني يحدد موقفه من الاستمرار مع الأهلي

كذّب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني لفريق النادي الأهلي، مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري، بعدما نفى الأخير محاولة التعاقد معه خلال الفترة الحالية.

وكان مرتضى منصور قد أكد خلال مؤتمر صحفي أقامه في مقر نادي الزمالك، على أنه متمسك باستمرار المدرب الكولومبي كارلوس أوسوريو، وأن ما تردد بشأن تفاوضه مع موسيماني غير صحيح.

وقال موسيماني خلال تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس": "تلقيت عرضًا لتدريب الزمالك، ولكن هذا ليس التوقيت المناسب لقبول العرض".

المدرب الجنوب إفريقي أضاف: "عقدي مع الأهلي السعودي به بند تجديد العقد لمدة موسم آخر، ولكن إدارة النادي لم تتواصل معي بخصوص هذا الأمر".

واختتم موسيماني تصريحاته مشددًا على أنه يريد الاستمرار ف يقارة آسيا، ولا يرغب في مغادرتها خلال الوقت الحالي.

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