موسيماني ينتقم من الأهلي ووليد معاذ أمام "فيفا"!

قرار انتقامي صادم من بيتسو موسيماني ضد النادي الأهلي ومجلس إدارته

في تطور خطير، يبدو أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر الانتقام من الراقي ومجلس إدارته، برئاسة وليد معاذ، بعد أنباء التخلي عنه.

موسيماني تولى تدريب النادي الأهلي، في الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، ونجح في قيادته للتتويج بلقب دوري يلو للدرجة الأولى، والعودة إلى الدوري السعودي للمحترفين؛ بعد عام واحد فقط من الغياب، عقب الهبوط التاريخي.

ووفقًا لصحيفة "timeslive"، لم يستلم موسيماني وجهازه المعاون، أي رواتب من النادي الأهلي، منذ شهر يناير الماضي، أي لمدة 6 أشهر كاملة.

وكشفت الصحيفة، عن أن المدير الفني الجنوب إفريقي، رفض اتخاذ أي إجراءات ضد الراقي ومجلسه، منذ ذلك الوقت؛ حيث كان يركز فقط على إعادة الفريق الأول لكرة القدم، إلى دوري المحترفين مجددًا.

وأضافت: "ولكن.. مع اتجاه إدارة الأهلي، للاستغناء عنه في الصيف الحالي، وعدم تفعيل بند تجديد عقده لمدة عام إضافي، قرر بيتسو وجهازه المعاون، تقديم شكوى أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ضد النادي".

وأعلنت الصحيفة، أن موسيماني، سيطالب الأهلي أمام "فيفا" - حال لم يتم التوصل إلى حل بين الطرفين خلال اليومين القادمين -، بسداد الرواتب المتأخرة، بالإضافة إلى مكافآت التتويج بلقب دوري يلو والتأهل إلى "المحترفين".