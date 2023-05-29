موسيماني "غير مهتم بحديث وليد معاذ" .. ويرفض الرحيل عن الأهلي

بيتسو موسيماني فجر مفاجأة كبرى في عقده مع النادي الأهلي

بشكل مفاجئ، رفض المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، "الرحيل" عن منصبه، في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

موسيماني قاد الأهلي، للتتويج بلقب دوري يلو للدرجة الأولى 2022-2023؛ والعودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين مجددًا؛ بعد غياب لمدة عام واحد فقط.

وكشف موسيماني في تصريحات لفضائية "السعودية الرياضية"، عن أن عقده مع الأهلي، يتضمن بندًا يسمح له بالتجديد التلقائي، لمدة موسم رياضي آخر، حال التأهل إلى دوري روشن السعودي.

وقال المدير الفني الجنوب إفريقي، ردًا على سؤال بشأن بقائه أو رحيله عن قلعة الراقي: "لماذا أغير هذا البند".

وعن قرار الإدارة، بعدم الاحتفال بلقب دوري يلو، أكد موسيماني، على أنه حقق 19 بطولة طوال مسيرته الكروية، احتفل بيهم جميعًا، نافيًا على الرغم من ذلك، غضبه.

جدير بالذكر أن وليد معاذ، رئيس النادي الأهلي، أعلن أنه سيجتمع مع موسيماني، خلال الأيام القليلة القادمة؛ قبل اتخاذ قرار بقائه أو رحيله.