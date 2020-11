موسيماني: سعيد بالعودة إلى برج العرب بعد صناعة التاريخ فيه

عبر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن سعادته بتواجده اليوم السبت في استاد برج العرب من جديد، بعد مرور 4 سنوات من تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة فريقه السابق صن داونز الجنوب إفريقي.

بيتسو قاد فريق صن داونز للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2016، بعد التفوق على الزمالك في مباراة ذهاب النهائي بثلاثة أهداف دون رد، ليخسر إيابًا بهدف واحد، ويتوج باللقب القاري.

موسيماني كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء نصها: " في 23 أكتوبر 2016، تمكنت من صناعة التاريخ على ستاد برج العرب، والآن عدت من جديد إليه في هذا المساء".

البروفة الأخيرة .. الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر بالفوز على أبو قير للأسمدة

المدير الفني للأهلي تابع: " هذا الملعب دائمًا ما كان صعبًا بالنسبة لنا.. شكرًا للمدرب كافين جونسون الذي استمع لقصصنا بوجه مبتسم وعيون باسمة".

الأهلي استطاع أن يحقق الفوز على فريق أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف على ملعب برج العرب، في ربع نهائي كأس مصر، ليصعد إلى مباراة نصف النهائي.

23 October 2016 .

History was made in this stadium, Borg Al Arab Stadium, Alexandria .We were back again this afternoon.

Always a difficult venue for us .

Coach Cavin Johnson ,thanks for listening to our stories. Shukran.😊🙏 pic.twitter.com/tm5ay7Rsco