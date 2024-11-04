"الجميع يمتلك نجومًا ولكن!" .. بيتسو موسيماني يُوضح ما يُميز الهلال عن بقية كبار دوري أبطال آسيا النخبة

المدرب الجنوب إفريقي يُواجه الفريق السعودي مساء اليوم

استبق بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الاستقلال الإيراني مواجهة فريقه أمام الهلال في دوري أبطال آسيا النخبة بالمقارنة بين الفريق السعودي وغيره من كبار البطولة القارية.

المدرب الجنوب إفريقي تولى تدريب الفريق الإيراني حديثًا، وقد اعترف بصعوبة المهمة أمام الهلال خاصة في ظل وضع فريقه غير الجيد، مشيرًا إلى أنهم سيقاتلون على حظوظهم.

وأضاف حول ما يُميز الهلال عن بقية كبار آسيا "سنواجه فريقًا كبيرًا مدججًا بالنجوم ولديه حضور دائم في نصف نهائي ونهائي دوري أبطال آسيا، بجانب أنه الأكثر تميزًا من حيث الجماعية. هناك العديد من الفرق الممتلئة بالنجوم في آسيا ولكن ما يُميز الهلال هو لعبه كمجموعة واحدة".

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أضاف "فرصة تحقيق الهلال للقب كبيرة جدًا، نُدرك مدى صعوبة المهمة أمامه وأن الفوز لن يكون سهلًا أبدًا، لكننا حضرنا من أجل الفوز ولدينا احترام كبير للمنافس، سنبذل قصارى جهدنا أمامه مع علمنا أن المهمة صعبة بالطبع.

الهلال، الذي يستضيف الاستقلال مساء اليوم، يتصدر مجموعة غرب آسيا برصيد 9 نقاط، ويُشاركه مواطنه الأهلي، فيما لم يحصل الاستقلال سوى على 3 نقاط من أول 3 جولات في البطولة.