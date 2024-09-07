موسيالا: قلت لنجم مانشستر يونايتد إن عليه الانضمام إلى بايرن!

اللاعب الألماني تحدث أيضًا عن مستقبله داخل البافاري

يعد الألماني جمال موسيالا من أهم اللاعبين في العالم حاليًأ، وهو على حداثة سنة (21 عامًا) يعد من أهم عناصر فريق بايرن ميونخ دون أدنى شك.

تحدث موسيالا عن مستقبله مع بايرن ميونخ خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "فيلم أم زونتاج" الألمانية، فقال: "أنا سعيد للغاية هنا، وأركز بشكل كامل على أهدافي، لا أفكر حقًا في المكان الذي سألعب فيه بعد 5 سنوات من الآن، من الممكن دائمًا أن تتغير الأمور بسرعة في كرة القدم".

وتناول موسيالا ما يتعلق بزميله الأسبق في بايرن ميونخ، يوشوا زيركسي، الذي بات لاعبًا الآن في مانشستر يونايتد: "أنا أستمتع دائمًا مع أصدقائي وأحلم باللعب معه يومًا ما مجددًا".

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وأردف فيما يشبه خبرًا صادمًا لمشجعي مانشستر يونايتد وخبرًا جيدًا لمشجعي بايرن: "لقد أخبرت (جوش - لقب زيركسي-) أنه يجب عليه العودة إلى بايرن ميونخ".

وكان زيركسي قد مثل بايرن ميونخ لـ 3 مواسم، منها موسمان معارًا إلى بارما وأندرلخت، قبل أن يتوهج في بولونيا ما دفع مانشستر يونايتد إلى استقدامه.