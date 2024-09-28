القمة الألمانية تنتهي بالتعادل الإيجابي ..

صورة واحدة كانت كفيلة بكل شيء، بين جمال موسيالا وفلوريان فيرتس، ثنائي الماكينات الألماني اللذين حملا معًا آمال بلادهما في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، وها هما اليوم يلتقيان في قمة المتصدر والبطل، ليغيبا عن التسجيل، وينتهي اللقاء بالتعادل بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن على ملعب أليانز أرينا (1-1)، في الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

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واكتفى باير ليفركوزن، بتسديدة واحدة في الشوط الأول، من ركلة ركنية واحدة، وكانت كفيلة بإحراز هدف التقدم في الدقيقة 31، عن طريق روبرت أندريش، فيما احتاج بايرن ميونخ لـ7 تسديدات، من أجل التوقيع على هدف تعادل رائع، حمل توقيع ألكساندر بافلوفيتش بتسديدة رائعة في الزاوية 90، بالدقيقة 39.

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في مباراة شهدت حوالي 350 ألف طلب لشراء التذاكر، سيطر بايرن ميونخ على مجريات اللقاء، إلا أنه سيطرة لم تكن ذات خطورة كافية على مرمى الحارس هراديكي، فيما نجح تشابي ألونسو، كاتب أمجاد ليفركوزن، في تحقيق مراده بانتزاع نقطة، أوقفت قطار ميونخ نحو استعادة اللقب، بعد 4 مباريات شهدت 4 انتصارات متتالية لكتيبة كومباني.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء موسيالا وفيرتس في مواجهة القمة..

مهارة موسيالا لا تكفي للوصول إلى المرمى

واعتمد نجم وسط بايرن ميونخ، جمال موسيالا، على تقديم لوحة فنية من المهارات الرائعة، التي أظهرت رد فعل سريع، ومحاولات للاختراق من العمق، خلال الشوط الأول، كما لجأ إلى سلاح التمريرات السريعة والضغط على حامل الكرة.

وفي ظل الأداء الذي شهد ضغطًا مستمرًا من قِبل كتيبة المدير الفني فنسنت كومباني، اعتمد باير ليفركوزن على التكتل الدفاعي، والرقابة اللصيقة للمهاجم هاري كين، كان موسيالا الأكثر أريحية في التحرك داخل الملعب، فيما شهدت الدقيقة 21، لقطة مهارية رائعة من قِبل نجم المنتخب الألماني، والذي تمكن من تخطي فلوريان فيرتس، والعبور بين ثلاثة لاعبين، قبل أن يقوم جوناثان تاه، بإعاقته، فيما كانت لقطة الدقيقة 26 شاهدة على التعامل المطلوب مع تحركات موسيالا، عندما قام تشاكا بدفعه على الأرض.

ومع تراجع الفعالية الهجومية له في الشوط الثاني، كان موسيالا شاهدًا على أخطر فرص المباراة في الدقيقة 48، بـ(فيمتو ثانية)، حادت بتفكير جنابري من التمرير إلى جمال الذي كان في وضع يسمح له التسجيل، بعدما استقبل جنابري كرة عرضية من هاري كين، ليسدد كرة ارتدت في القائم الأيمن، قبل أن تعود الكرة إلى جنابري الذي ترك موسيالا داخل الـ6 ياردة، وأعاد تسديدها في العارضة.

وفي غفلة من مدافع ليفركوزن، كاد موسيالا أن يخرج بصناعة حاسمة في الدقيقة 86، بعدما استغل تمريرة من كيميتش، لينطلق خلف الدفاعات ويمرر كرة إلى البديل توماس مولر الذي فشل في تحويلها إلى الشباك.

وبلغة الأرقام، قدم موسيالا تسديدتين فقط خارج المرمى، ولمس الكرة 62 مرة، وقدم 36 تمريرة ناجحة، بنسبة 88%، وفي المواجهات المباشرة، استطاع نجم ميونخ أن يحقق 7 التحامات ناجحة من أصل 15، فيما خسر الاستحواذ على الكرة 12 مرة.

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فلوريان فيرتس في جزيرة معزولة

لا يختلف اثنان على قيمة فلوريان فيرتس، الذي لعب دور البطولة، في قيادة باير ليفركوزن للفوز بلقب الدوري الألماني، في الموسم الماضي، وهو الدور الذي لم يتوقف منذ بداية الموسم الجاري، بعدما سجل فيرتس 4 أهداف في أولى 4 مباريات مع كتيبة المدرب تشابي ألونسو، في البوندسليجا، فضلًا عن تسجيله ثاني أسرع هدف للاعب ألماني في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعدما هز شباك فينورد الهولندي، بعد 4 دقائق و37 من بداية اللقاء.

ولكن منذ انطلاق الشوط الأول أمام بايرن ميونخ، بات فيرتس أكثر تواجدًا في منطقة فريقه، حيث ساهم الضغط البافاري، في غيابه عن تهديد مرمى الحارس مانويل نوير، كما بدا فيرتس وكأنه في عزلة وسط الرقابة اللصيقة من قبل كتيبة كومباني، والذي وضح في تمريراته المقطوعة، والتي بلغت نسبتها 50% من إجمالي تمريراته.

وارتكب فيرتس خطأ كلفه أولى بطاقة صفراء له في موسم 2024-2025، بعد ركل وجه كيم مين جاي بشكل خاطئ في الدقيقة 58، فيما بدت علامات الاستياء على وجه اللاعب الذي بدا وكأنه في جزيرة معزولة، لا يستطيع شن الهجمات على نوير.

ولم يتمكن فيرتس من تسديد أي كرة على المرمى، أو خارجه، فيما اكتفى بصنع تمريرتين مفتاحيتين، وقدم 15 تمريرة صحيحة بنسبة 60% من إجمالي تمريراته، في خسر امتلاك الكرة 19 مرة.