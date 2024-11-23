الإصابة تحرمه من نصف قوته التهديفية .. ضربة تهدد حلم الاتحاد في استغلال تعثر الهلال "التاريخي"

الاتحاد يفقد أهم أسلحته الهجومية قبل صدامي النصر والهلال بالدوري والكأس

تلقى نادي الاتحاد ضربة قوية جدًا قبل ساعات من مواجهة الفتح، باللقاء الذي ينتظره الجميع بهدف انقضاض النمور على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، بعد خسارة الهلال على يد الخليج.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وخسر الهلال أمام الخليج بثلاثية مقابل هدفين، ليفتح الباب أمام الاتحاد من أجل الانفراد بصدارة ترتيب دوري روشن، حال فوزه على الفتح مساء الأحد، بالجولة 11 ضمن منافسات البطولة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأعلن نادي الاتحاد عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن إصابة الفرنسي موسى ديابي، والجناح عبد العزيز البيشي، وغيابهما عن مباراة الفتح.

GOAL

وأكدت الفحوصات الطبية أن ديابي يُعاني من التواء في الكاحل الأيسر، وإصابة في أربطة المفصل، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 8 أسابيع، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

كما يُعاني عبد العزيز البيشي من إصابة في العضلة الخلفية اليسرى، ويحتاج إلى علاج وتأهيل، حيث من المتوقع أن يغيب عن الملاعب خلال الفترة من 3 إلى 4 أسابيع قادمة.

وبالتالي تأكد غياب البيشي وديابي عن مباراتي النصر في دوري روشن، وأيضًا الهلال في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في ضربة قوية لهجوم النمور.