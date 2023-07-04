"موسى المحياني مظلوم" وهل تعمد اللاعبين تهبيط الأهلي؟ .. هاسي يخرج عن صمته

بيسنيك هاسي يكشف أسرارًا جديدة عن موسم هبوط الأهلي التاريخي

بعد أن شارك في فضيحة النادي الأهلي السعودي التاريخية، بـ"الهبوط" إلى دوري يلو للدرجة الأولى، خرج المدير الفني الألباني بيسنيك هاسي، عن صمته.

هاسي تولى تدريب النادي الأهلي، في الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022، قبل أن تتم إقالته؛ حيث تم تسجيل اسمه ضمن المتسببين في الهبوط التاريخي، للفريق الأول.

هاسي اعترف في تصريحات لموقع "سبورت 24"، بعدم قدرته على إقناع نجوم الراقي، بتقديم 100% من مستواهم، داخل المستطيل الأخضر.

وقال المدير الفني الألباني: "كيف تقنع اللاعبين، بتقديم 100% من مستواهم داخل الملعب، وهم لم يحصلوا على رواتبهم؛ لمدة 5 أشهر متتالية".

وأكد على أن الصفقات التي تم التعاقد معها، لتعزيز صفوف النادي الأهلي، في موسم الهبوط التاريخي، لم تكن على قدر التطلعات، موضحًا أن الإدارة ذهبت لضم اللاعبين المتاحين مجانًا أو الذين يقبلون برواتب قليلة؛ بسبب الأزمة المالية.

وعن موسى المحياني، المدير التنفيذي الأسبق للنادي الأهلي، والذي تم تحميله المسؤولية الأكبر في الهبوط، ألمح بيسنيك هاسي، أنه تعرض لظلمٍ كبير.

وشدد هاسي، على أن المحياني، يملك أفكارًا رائعة، كانت قادرة على تطوير الراقي، والاعتماد على اللاعبين الشباب من أبناء النادي، إلا أن الظروف الصعبة التي جاء فيها، لم تساعده على النجاح.

وأكد مدرب الأهلي الأسبق، على أن المحياني، قادر على النجاح في منصب المدير التنفيذي، خلال الفترة القادمة، إذا توفرت لديه الإمكانيات.