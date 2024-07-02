"موسم نكسة الاتحاد الأفضل لي" .. أحمد حجازي يكشف حقيقة رحيله عن العميد

أحمد حجازي يتحدث عن مستقبله الكروي..

تحدث النجم المصري أحمد حجازي، عن "مستقبله" مع نادي الاتحاد السعودي، في ظل الأنباء عن رحيله من الفريق الأول لكرة القدم، في صيف العام الحالي.

حجازي البالغ من العمر 33 سنة، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في صيف 2020، قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي؛ حيث شارك في 101 مباراة منذ ذلك الوقت، مسجلًا 12 هدفًا وصانعًا 2.

ونفى حجازي في تصريحات لبرنامج "الكورة مع فايق"، إبلاغه بـ"الرحيل" عن العميد الاتحادي، في صيف العام الحالي؛ مثلما تردد في وسائل الإعلام.

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وأضاف النجم المصري: "عقدي مستمر مع الاتحاد حتى عام 2026.. أنا تحت أمر النادي؛ سواء ببيعي في صيف العام الحالي، أو الاستمرار مع الفريق".

وكذّب أحمد حجازي، الأنباء المتداولة بشأن توصله إلى اتفاق مع نادي نيوم السعودي، الناشط في دوري يلو للدرجة الأولى، معترفًا في نفس الوقت، بتلقيه العديد من العروض، سواء من داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

وبخصوص تراجع مستواه مؤخرًا.. قال حجازي: "بالعكس.. أنا فخور بنفسي جدًا وبما قدمته في 2023-2024، الذي يعتبر واحدًا من أنجح مواسمي على الإطلاق؛ بالرغم من النكسات المستمرة للفريق الاتحادي".

وأرجع حجازي ذلك؛ إلى أنه لعب 25 مباراة خلال 3 شهور فقط، وذلك بعد عودته من إصابة "القطع في الرباط الصليبي"؛ قائلًا: "هذا رقم قياسي.. ضحيت كثيرًا من أجل الاتحاد والمنتخب، رغم خطورة ذلك عليّ، خاصة أنني لم أخض فترة إعداد جيدة".

جدير بالذكر أن الاتحاد عانى من موسم كارثي في 2023-2024؛ حيث ودعه بـ"صفر ألقاب"، مع احتلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وبالتالي خسارة فرصة المشاركة في كأس السوبر المحلي وأي مسابقة قارية.