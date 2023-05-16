موسم كروي سيدخل التاريخ.. لا تُفوّت صراع الأمتار الأخيرة مع TOD

الموسم يلفظ أنفاسه الأخيرة

أيام قليلة على موسم ناري بامتياز، سباق الأمتار الأخيرة في نهايته وصراع الأفضل على أشدّه.

هل يتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعادله مع ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو؟ يستضيف استاد الاتحاد واحدة من أكثر المباريات المنتظرة هذا الموسم.

من ناحية أخرى، أصبح الإنتر أكثر استرخاءً بعد فوزه على ميلان 2-0 ، لكن هل يمكن للانتر الاطمئنان أمام أحد عمالقة أوروبا؟

"الروسونيري" سيقدمون كل شيء من أجل معركة كبيرة، ولن يقبلوا النزول بسهولة ضد منافسيهم الأبديين. هذه المباراة التي لا يجب تفويتها لأنها دون شك ستكون لا تُنسى.

ماذا عن البوندسليجا؟ يبدو أن شهر مايو سيشهد واحدة من أكثر مباريات كرة القدم الألمانية إثارة التي شاهدناها مؤخرًا، إذ يحاول بايرن ميونخ الفوز باللقب على بوروسيا دورتموند، الذي ظل يقاتل منذ بداية الموسم للحصول على الجائزة الكبرى.

في إنجلترا، نشهد على هيمنة خالصة من مانشستر سيتي على بقية الأندية، إذ يفصله فوز واحد عن التتويج بلقب كان شاق جداً.

سيشهد يوم الأحد فوز بيب جوارديولا بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي والسادس في سبع سنوات منذ تعيينه.

إذ لم يكن آرسنال على مستوى التحدي بعد خسارة كبيرة أمام برايتون..

لكن من سيتأهل لدوري الأبطال: ليفربول أم مانشستر يونايتد؟ ينتظرنا صراع كبير وضخم آخر بين خصمين كبيرين على مركز بين النخبة في أوروبا.

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