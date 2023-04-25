موسم فاشل؟ تشافي يناطح جوارديولا وإنريكي بإنجاز تاريخي بالدوري الإسباني!

الفريق الكتالوني على أعتاب حسم لقب الليجا

رغم كل الانتقادات التي يتعرض لها تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، إلا أنه أصبح على أعتاب أحد أهم الأرقام في تاريخ الدوري الإسباني لفريقه.

برشلونة نجح في تحقيق الفوز خارج الأرض 12 مرة هذا الموسم، ليتفوق بذلك على الرقم الذي حققه بيب جوارديولا في موسم 2010/2011 عندما حقق نفس العدد من الانتصارات خارج كامب نو.

ويبقى الهدف القادم لتشافي هو تخطي ما فعله كل من تيتو فيلانوفا في موسم 2012/2013 ولويس إنريكي بموسم 2014/2015 بتحقيق الفوز 14 مرة كفريق زائر خارج ملعبه.

ويمتلك الفريق الكتالوني فرصة الاقتراب من هذا الرقم، عندما يحل الفريق ضيفًا على رايو فاييكانو غدًا الأربعاء في الجولة 31 من عمر الدوري الإسباني، كما يلعب خارج أرضه بعدها ضد إسبانيول، ريال بلد الوليد وسيلتا فيجو، لتصبح الأمور ممهدة لتشافي للتفوق على فيلانوفا وإنريكي.

يذكر أن برشلونة اقترب من حسم لقب الدوري الإسباني لصالحه هذا الموسم، حيث يحتل المركز الأول بـ76 نقطة بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.