موسم صيد النسور! .. الاتحاد يُنافس الأهلي والشباب على جناح لاتسيو

تامر أبو سيدو
20230523_Lazio(C)Getty images
انتقالاتدوري روشن السعوديلاتسيوالدوري الإيطالي - سيري آالأهليالإتحادالشبابFelipe Anderson

لاعب جديد من الفريق الإيطالي مستهدف من السعودية

هل نعيش موسم صيد النسور في السعودية؟ هذا ما يبدو، على الأقل كرويًا، حيث تنشط أندية دوري روشن في استهداف نجوم فريق لاتسيو الإيطالي الملقب بالنسور.

الهلال استطاع اقتناص نجم وسط الفريق "سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش" فيما تسعى عدة أندية لضم المهاجم تشيرو إيموبيلي، واليوم كشفت قناة TNT Sports عن صراع يجمع الاتحاد والأهلي والشباب على البرازيلي فيليبي أندرسون جناح لاتسيو المرتبط كذلك بالانتقال إلى فنربخشة هذا الصيف.

مصادر القناة أوضحت عبر تويتر أن الأندية ستقدم عروضها الرسمية في الأيام القليلة القادمة، مشيرة إلى أن لاتسيو سيُواجه مهمة صعبة لتجديد عقد اللاعب والاحتفاظ به للموسم القادم.

صاحب الـ30 عامًا مرتبط مع لاتسيو بعقد ينتهي صيف 2024، ولذا النادي الإيطالي مضطر لبيعه هذا الصيف وإلا سيخسره مجانًا صيف 2024.

يُشار إلى أن أندرسون سجل 12 هدفًا وصنع 9 أهداف خلال 50 مباراة خاضها مع لاتسيو في جميع بطولات الموسم الماضي 2022-2023.

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

2538 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

  • 1492جود بيلينجهام
  • 143كريستوفر نكونكو
  • 161دومينيك سوبوسلاي
  • 125ميسون ماونت
  • 101ساندرو تونالي
  • 516صفقة أخرى
2538 الأصوات

اختيارات المحررين