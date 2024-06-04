"موسم تحطيم الأرقام" .. رسالة خاصة من خاليدو كوليبالي إلى "عائلة الهلال"

الهلال كتب التاريخ في 2023-24..

علق النجم السنغالي خاليدو كوليبالي، قلب دفاع نادي الهلال السعودي، على موسم الفريق الأول لكرة القدم "التاريخي"، في 2023-2024.

الهلال توّج بثلاثية "دوري روشن للمحترفين، السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين"، في موسم 2023-2024، وبدون أي هزيمة.

كوليبالي قال في رسالة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء: "موسم تحطيم الأرقام القياسية، مع ثلاثة ألقاب، والعديد من اللحظات التي لا تنسى".

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وشكر المدافع السنغالي، من اسماهم بـ"عائلة الهلال"، على هذا الموسم الرائع، مشيدًا بجماهير الفريق الأول لكرة القدم، التي لعبت دورًا كبيرًا في الإنجازات التي تحققت، خلال الموسم المنتهي.

وأنهى كوليبالي رسالته، التي تحدث فيها عن موسمه الأول مع الزعيم الهلالي؛ بالقول: "الحمد لله".

جدير بالذكر أن كوليبالي البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، الذي لعب معه موسم رياضي واحد فقط.