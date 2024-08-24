"حتى لا نكرر موسم النسيان" .. إعلامي سعودي يدق ناقوس الخطر بشأن صفقات النصر

دق الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، ناقوس الخطر داخل جدران نادي النصر، قبل غلق باب الميركاتو الصيفي، كاشفًا عن المسار الصحيح للإدارة من أجل إعادة الفريق لمنصة البطولات.

وقال العصيمي في تغريدة نشرها عبر حسابه الخاص بمنصة "X": "لا يتبقى على نهاية فترة التسجيل إلا أيام قليلة جدًا. النصر بالصورة الحالية لن يحقق الطموحات ولن يستطيع حتى المنافسة".

وأضاف: "متعب الحربي متاح بعد رفض عرض الهلال وهو حاجة النصر وضالته لسد هذه الخانة المزعجة وإغلاقها بالمحلي مع سالم وكسب خانة أجنبية إضافية للوسط".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع العصيمي: "إذا إبراهيم المهيدب رحل فعلى شركة النصر تحمل المسؤولية وإعادة فتح خط المفاوضات سريعا وتأمين احتياجات الفريق قبل أن نردد جميعنا (موسم للنسيان)".

وواصل: "إبراهيم المهيدب كان قد جهز لإتمام الصفقة بتأمين طلبات إدارة نادي الشباب (مبلغ مادي + لاعبين) وذلك لإسعاد الجمهور النصراوي ولكن بسبب التعقيد وصلاحية فلان وصلاحية علان تأخر البت في الصفقة وحدث ما حدث بعدها باستقالة المهيدب".

وأردف: "بعد ويسلي (جاسوفا) على الأقل يحتاج النصر للاعب أجنبي وحش في الدائرة وهذا يلزم تفريغ خانة أجنبية وبحضور متعب تكسب خانة أليكس. الموضوع ليس معقدًا، صحيح أنه مُكلف ماديًا، لكن هناك نادٍ بالجوار تعاقد مع ظهير تكلفته 20 مليون يورو، وسيتعاقد أيضًا مع ظهير تكلفته 100 مليون".

وختم العصيمي: "بحضور متعب يتسع التفكير أكثر وتبني فريقك بشكل صحيح ولمدة سنوات".