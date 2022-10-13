موسم الرياض 2022: موعد انطلاق الفعاليات، أسعار التذاكر، وكل ما تريد معرفته

كل ما تريد معرفته عن موسم الرياض 2022، ما هو موعده وما فعالياته المنتظرة؟ وما هي أسعار التذاكر لحضور موسم الرياض؟ وأكثر..

تتجه المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة لأن تكون إحدى منارات السياحة في الشرق الأوسط، وكانت الخطوة الأولى هي إطلاق مواسم السعودية.

بدأت الفكرة في التنفيذ في 2019، والتي شهدت إقامة موسم الرياض للمرة الأولى، ونجح في استقطاب العديد من الزوار للمملكة، تخطى عددهم 7 ملايين.

أجبر ذلك المسؤولين عنه في ذلك التوقيت إلى تمديده، في بعض المناطق حتى مارس 2020، ويبدو أن العائق الوحيد أمام تمديده أكثر هو فيروس كورونا الذي انتشر في نفس التوقيت.

وبعد نجاح موسم الرياض الأول والثاني، أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية عن انطلاق موسم الرياض 2022، والذي سيتضمن عددًا من المفاجآت، سواء الرياضية أو الفنية.

وفي هذا التقرير، نستعرض كل ما يخص موسم الرياض 2022..

متى يبدأ موسم الرياض 2022؟

أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن موعد بداية موسم الرياض، وتم تحديده في يوم 21 أكتوبر 2022.

وتم عقد مؤتمر صحفي كبير يوم الأربعاء 12 أكتوبر، للكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بموسم الرياض 2022.

كم تبلغ مدة موسم الرياض 2022؟

لم يتم الإعلان رسميًا عن مدة موسم الرياض 2022، لكن هناك بعض التقارير التي تحدثت عن أن نهايته ستكون في شهر ديسمبر 2022.

ما هي فعاليات موسم الرياض؟

العديد من الفعاليات ننتظرها في موسم الرياض 2022، ستمس جميع فئات المجتمع السعودي، وستناسب جميع الأذواق.

أعلن تركي آل الشيخ، عن إقامة 25 عرض مسرحي خلال موسم الرياض، بينها 7 مسرحيات سعودية، والباقي متنوع بين مسرحيات عربية وعالمية.

ضمن هذه المسرحيات، سيكون هناك مسرحية عن يوسف الثنيان أسطورة الهلال اسمها "الفيلسوف"، وأخرى لماجد عبد الله أسطورة النصر اسمها "السهم المُلتهب".

وأكد آل الشيخ على أن وجود تحضيرات خاصة خلال فاعليات موسم الرياض 2022 لمشاهدة مباريات كأس العالم قطر 2022، الذي سيشارك فيه المنتخب السعودي.

أما فيما يخص كرة القدم، فقد كشف آل الشيخ عن إعداد منطقة للمشجعين في الرياض لكأس العالم، ستكون في ملعب مرسول بارك، وسيتم عرض جميع مباريات كأس العالم على شاشات عملاقة، وتتسع المنطقة لـ20 ألف متفرج.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد أيضًا على إقامة مباراة باريس سان جيرمان أمام نجوم الهلال والنصر، والتي تم تأجيلها من موسم الرياض 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسيتم إعداد معرضين في ملعب مرسول بارك، الأول خاص بأسطورة الأرجنتين دييجو مارادونا، والثاني خاص بنادي نيوكاسل الإنجليزي.

بالإضافة إلى عرض عالمي للمصارعة الحرة، من تنظيم "WWE" سيشهد العديد من المباريات القوية كما جرت العادة في السنوات الأخيرة.

ما هي أسعار تذاكر موسم الرياض 2022؟

يمكن شراء تذاكر موسم الرياض 2022 إلكترونيًا لجميع الزوار سواء من داخل المملكة أو خارجها، وهذه الإمكانية متاحة فور إعلان الهيئة العامة للترفيه عن فتح باب الحجز.

خطوات حجز تذاكر موسم الرياض 2022 خطوة بخطوة..

1- قم بزيارة الموقع الرسمي لموسم الرياض عبر الانترنت.

2- حدد الفعالية التي ترغب في حضورها.

3- احرص على قراءة التفاصيل المتعلقة بهذه الفعالية جيداً.

4- انقر على خيار "احجز الآن"

5- قم بتسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي الخاص بك أو قم بإنشاء حساب جديد إذا كنت زائر جديد.

6- اختر عدد التذاكر المراد شراؤها.

7- حدد فئة التذكرة.

8- حدد طريقة الدفع المناسبة لك.

9- استكمل إجراءات دفع ثمن التذاكر إلكترونياً.

10- احتفظ بنسخة من التذاكر للدخول بها.. وبهذا تنتهي خطوات حجز تذاكر موسم الرياض 2022.

أسعار تذاكر موسم الرياض 2022

لم يتم الإعلان رسميًا عن تفاصيل أسعار تذاكر موسم الرياض 2022، لكنها تختلف من موسم لآخر ومن فعالية إلى أخرى.

وجرت العادة أن أسعار تذاكر موسم الرياض تبدأ من 50 ريال سعودي، وقد تصل إلى 3000 ريال سعودي، حسب الفعالية والحفل.

وتختلف الأسعار تبعًا للخطة الموضوعة للموسم، وعليك فقط أن تترقب فتح باب حجز تذاكر موسم الرياض 2022 لتستمتع بالتجربة.