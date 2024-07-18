بشعار موسم الرياض .. روما يكشف عن قميص ناديه الجديد في موسم 2024-2025

ما رأيك في قميص الذئاب الجديد؟

كشف نادي روما الإيطالي، عن طاقم قمصان الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الجديد (2024-2025)، حاملًا شعار موسم الرياض على الواجهة الأمامية.

وأعلن نادي روما، عن توقيع رعاية مع الحدث الترفيهي الأبرز في المملكة، خلال شهر أكتوبر الماضي، ليكون الراعي الرسمي لقمصان فرق الرجال والسيدات والشباب.

وطبقًا للاتفاقية، فإن روما سيلعب مباراة ودية في موسم الرياض، كل عام، فيما تبلغ قيمة الصفقة، التي تمتد لموسمين، حوالي 8 ملايين يورو سنويًا، أي ما يعادل 8.4 مليون دولار.

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واستضاف موسم الرياض، مباراة الشباب ضد روما، في يناير 2024، في إطار الاحتفال باليوبيل الماسي للشباب، والذي انتهى بفوز روما بنتيجة (2-1)، حيث وقع جواو كوستا وروميلو لوكاكو على ثنائية الذئاب في يالدقيقتين 54 و85، فيما سجل يانيك كاراسكو هدف الليوث في الدقيقة 78.

وأنهى روما، موسم 2023-2024، في المركز السادس في جدول الدوري الإيطالي، برصيد 63 نقطة من 38 مباراة، ليحجز مقعدًا في الدوري الأوروبي، خلال الموسم المُقبل.