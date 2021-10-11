برشلونة حاضر .. "كأس مارادونا" مفاجأة جديدة في موسم الرياض

مباراة تاريخية أخرى بجانب مواجهة الهلال والنصر وباريس سان جيرمان

يواصل تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي، الكشف عن مفاجآت موسم الرياض، والذي لن يقتصر عن مفاجآت ترفيهية فقط، إنما سيشهد بعض الفعاليات الرياضية.

المفاجأة الأولى:

موسم الرياض هذا العام سيقام تحت عنوان "تخيل .. تخيل أكثر"، وبجانب الفعاليات الفنية والحفلات، فإنه سيشهد لقاءً تاريخيًا بين باريس سان جيرمان بنجومه ميسي ونيمار دا سيلفا وكيليان مبابي وغيرهم، وبين نجوم الهلال والنصر.

وزير الترفيه أوضح أنه سيكشف خلال الأيام المقبلة، عن المدرب الأجنبي الذي سيقود الفريقين في هذه المباراة، والذي سيحضر للرياض خلال الأيام القليلة المقبلة.

كأس مارادونا .. المفاجآت تتواصل:

الكثيرون ظنوا أن مواجهة بي إس جي والنصر والهلال، هي الفعالية الرياضية الوحيدة في موسم الرياض هذا العام، لكن آل الشيخ كشف عن مفاجأة أخرى جديدة.

تركي آل الشيخ أعلن بشكل رسمي إقامة مباراة بين فريقي برشلونة الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني، تحت مسمى "كأس مارادونا".

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مباراة تاريخية ومرة في العمر ... فقط في موسم الرياض ... كأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز".

وأضاف: "موعدنا 25 نوفمبر ... الاساطير لا يموتون ... تخيل أكثر".

مباراة للتاريخ ومرة في العمر … فقط في #موسم_الرياض ... كأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز 🔥❤️🇸🇦



موعدنا يوم 25 نوفمبر ... الاساطير لايموتون … تخيل أكثر 💪 pic.twitter.com/79yGVDMiLY — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 11, 2021

اقرأ أيضًا..