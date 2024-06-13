"بعد موسمه الحزين مع النصر" .. لابورت يصدم إسبانيا ويمنح قائد ريال مدريد فرصة المشاركة في يورو 2024

غياب نصراوي محتمل عن كأس يورو 2024..

وجه الإسباني إيمريك لابورت، مدافع فريق الكرة بنادي النصر، ضربة موجعة إلى منتخب بلاده الذي يستعد لانطلاق مشواره في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي تستضيفها ألمانيا، بدءًا من يوم الجمعة المُقبلة.

ويلعب منتخب إسبانيا في المجموعة الثانية من كأس أمم أوروبا، حيث يستهل مشواره بمواجهة كرواتيا في 15 يونيو، ثم يواجه إيطاليا في 20 يونيو، قبل أن يختتم المجموعة، بلقاء ألبانيا في 24 من الشهر الجاري.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن لابورت غاب تدريبات منتخب إسبانيا، اليوم، قبل يومين من موعد المباراة الأولى أمام كرواتيا، حيث يعاني مدافع النصر من آلام في العضلات، ورغم ذلك، فإن إيمريك، صاحب الأصول الفرنسية، سيطير إلى برلين، غدًا، برفقة البعثة الإسبانية.

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وباتت مشاركة لابورت في مباراة إسبانيا وكرواتيا، مهددة، بعد آلامه العضلية، ليصبح ناتشو، قائد ريال مدريد، مرشحًا بقوة للتواجد في التشكيل الأساسي بالمباراة الأولى في كأس الأمم الأوروبية، حيث وصل ناتشو بحالة رائعة، بعدما أنهى الموسم بشكل مثالي مع الريال، حيث قاده للتتويج بلقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

في المقابل، منح المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي، نقطة ضوء حول مدافعه لابورت، قائلًا إن اللاعب بخير، ليثير الاحتمالات بشأن إمكانية لحاق اللاعب بمباراة كرواتيا، أو عودته من الجولة الثانية على أقصى تقدير، حال عدم جاهزيته.

وخاض لابورت موسمه الأول مع النصر، بعد انتقاله إليه في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، بعقد حتى يونيو 2026، حيث شارك اللاعب في 39 مباراة في مسابقات دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الدرعية للسوبر السعودي، سجل خلالها 4 أهداف وصنع تمريرة حاسمة.

وأنهى لابورت موسمه مع النصر بشكل سلبي، بعدما تلقى بطاقة حمراء مباشرة في مباراة الرياض، بالجولة قبل الأخيرة من دوري روشن السعودي، بداعي ضرب اللاعب محمد آل عقل، ليتم إيقاف اللاعب مباراتين بقرار من لجنة الانضباط، ويغيب عن مباراتي الاتحاد في ختام الدوري، والهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.