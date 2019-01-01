موستافي: لست أسوأ مدافع في العالم

موستافي مدافع آرسنال يدافع عن نفسه أمام الانتقادات التي يتعرض لها

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

دافع المدافع الدولي الألماني شكودران موستافي نجم نادي آرسنال عن نفسه أمام الانتقادات التي تلقاها في الفترة الأخيرة بسبب تذبذب مستواه، وأيضًا بعد إبعاده عن التشكيل الأساسي للفريق.

وكان موستافي قد شكل نقطة ضعف في دفاعات آرسنال خلال الموسمين الماضيين، الأمر الذي دفع المدرب أوناي إيمري إلى إبعاده عن التشكيل الأساسي للفريق لصالح المنضم حديثًا من تشيلسي ديفيد لويز.

وأمام ذلك، دافع موستافي عن نفسه أمام الانتقادات الحادة التي يتعرض لها خلال الفترة الأخيرة، وأيضًا السخرية واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال موستافي: "الجميع يقدم مستويات متفاوتة، لا يوجد لاعب جيد دائمًا ولا العكس، الجميع يمر بفترات صعود وهبوط، ولكن سيطرة جماهير مواقع التواصل الاجتماعي على المهد صنعت أحكامًا ثابتة"

وأضاف: "بالطبع أنا لست أفضل مدافع في العالم، ولكنني في نفس الوقت لست الأسوأ، قرأت أحد التعليقات حول أنني ثاني أسوأ مدافع في العالم، وأظن أنني لست كذلك"

وتابع: "في الفترة الحالية أبذل كل ما أملك من أجل استعادة مكانتي الأساسية مع الفريق، أحترم قرارت المدرب وأؤمن أنه علي المزيد من العمل من أجل حجز مكان كأساسي"

يذكر أن موستافي قد تعرض لموجات واسعة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الهفوات البدائية التي يرتكبها أحيانًا.