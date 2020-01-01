مورينيو يوضح حقيقة إصابة بيل بفيروس كورونا

هل غاب بيل عن توتنهام بسبب فيروس كورونا؟

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام أن نجمه الويلزي جاريث بيل مريض بالفعل، ولكنه لا يعاني من فيروس كورونا وليس مصابًا به.

وغاب بيل عن مباراة اليوم بين توتنهام وكريستال بالاس على الرغم من مشاركته مع الفريق في مباراة الخميس الماضي ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وتعادل توتنهام مع مضيفه كريستال بالاس بهدف لكل فريق، في مباراة جمعت بينهما مساء الأحد على ملعب سيلهرست بارك لحساب الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وعقب المباراة قال المدير الفني للسبيرز جوزيه مورينيو إن سبب غياب النجم الويلزي عن مواجهة كريستال بالاس كان المرض، ولكنه ليس مصابًا بفيروس كورونا .

وأضاف مورينيو في تصريحات عقب المباراة لشبكة سكاي سبورتس: "إنه لا يشعر بحالة جيدة، بالطبع، أريد أن أقول إنه ليس فيروس كورونا. لقد اختبر وجاءت نتائج العينة الخاصة به سلبية".

وتابع: "هو مصاب بنوع من الأنفلونزا، هذا النوع يسبب أعراض ثقيلة، إنه ليس على ما يرام ونأمل أن يتعافى سريعًا ويعود ليكون جاهزًا"

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وفي الأيام الأخيرة تم حث بيل على إظهار المزيد من الرغبة والعدوانية من قبل المدير الفني لفريق توتنهام جوزيه مورينيو لكي يصبح لاعبًا أساسيًا للنادي.