مورينيو يهدي ريال مدريد هاري كين وبيريز يرفضه

ليس الشخصية المفضلة..

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد لا يُخطط للتعاقد مع هاري كين، مهاجم توتنهام، ويُفضِّل القتال للحصول على خدمات إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وخلال الأيام الماضية تداولت الصحف الإنجليزية رغبة هاري كين في مغادرة ناديه اللندني من أجل حصد البطولات، مع التأكيد أن إدارة السبيرز لن تبيعه بقيمة أقل من 200 مليون يورو.

جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، أبلغ دانييل ليفي رئيس النادي بأنه في حالة وأن تم الاستقرار على بيع كين، فينبغي ألا يتم بيعه إلى أي من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يمهد الطريق أمام ريال مدريد للانقضاض على المهاجم الإنجليزي.

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لا يمتلك أي نادٍ أوروبي سوى ريال مدريد وباريس سان جيرمان القدرة على دفع هذه القيمة المادية الكبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة بفعل فيروس كورونا، إلا أن إدارة فلورنتينو بيريز تستبعد التحرك من أجل كين في كل الأحوال.

آس أوردت في تقريرها أن شخصية كين لا تغري قيادات ريال مدريد على الإطلاق، إذ يبحث بيريز ورفاقه عن التعاقد مع مهاجم شاب أشبه بإيرلينج هالاند إن لم يكن الدولي النرويجي نفسه.

الكثير من الشائعات سارت حول مستقبل هالاند، فبعض الصحف الإسبانية قالت أن هناك شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 70 مليون يورو في الصيف المقبل، قبل أن تكذبها الصحف الألمانية وتؤكد أن هذا الشرط سيفعل في 2022.

في الوقت نفسه فقد ارتبط اسم هاري كين كثيرًا بالريال في السنوات الماضية، لكن كان من المعلوم صعوبة إتمام الصفقة من جهة، إلى جانب تمسك اللاعب بالاستمرار في وايت هارت لين أنذاك من جهة أخرى.

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بشكلٍ عام، فيبدو أن باريس سان جيرمان سيكون الوجهة الأقرب لكين البالغ من العمر 26 عامًا، فإدينسون كافاني سيغادر العاصمة الفرنسية بنهاية هذا الموسم، بينما لن تقوم الإدارة بشراء عقد ماورو إيكاردي بصورة دائمة من إنتر لأسباب انضباطية.

كما أكدت آس أن ناصر الخليفي، رئيس البي آس جي، يُدرك أن كيليان مبابي سيغادر ملعب حديقة الأمراء بحلول صيف 2021، بالتالي قد يكون هاري كين بمثابة المنقذ لخط الهجوم الذي سيفرغ من نجومه على مدار العام المقبل.

يذكر أن لوكا يوفيتش قد فشل في إقناع زيدان بقدراته هذا الموسم مكتفيًا بتسجيل هدف وحيد في كافة المسابقات، مع تواضع مستوى ماريانو دياز ليصبح كريم بنزيما وحيدًا في هجوم سانتياجو برنابيو ويُجبر مسؤولو الميرينجي على البحث عن خليفة وبديل له في الصيف المقبل.

كما تجدر الإشارة إلى أن كين محط اهتمام كبار البريميرليج وعلى رأسهم الجارين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، ويفترض أن كتيبة أولي جونار سولشاير هي الأكثر رغبةً وعزمًا في الظفر بخدمات الدولي الإنجليزي.