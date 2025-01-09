"أتمنى أن يكون واقي ساقيك مصنوع من الكاربون" .. مورينيو يهاجم نجم جلطة سراي!

مورينيو يواصل إثارة الجدل...

واصل جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي فنربخشة، إثارته للجدل في الملاعب التركية، بعد هجومه على فريق جلطة سراي، عقب مباراته أمام إسطنبول باشاك شهير، في كأس تركيا.

ومنذ وصول جوزيه مورينيو، إلى تركيا، وبدأ في الهجوم على التحكيم، وكان آخر هذا الهجوم، انتقاد للتحكيم في مباراة جلطة سراي، مساء أمس الأربعاء أمام إسطنبول باشاك شهير، في كأس تركيا.

خلال مباراة الفريقين، تعرض ميجيل كريسبو، لاعب باشاك شهير، وفنربخشة السابق، إلى تدخل قوي من عبد الكريم بارداكسي، دون أي عقوبات من حكم اللقاء.

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ومن جانبه نشر المدرب البرتغالي، تلك اللقطة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام"، وكتب: "عزيزي، ميجيل كريسبو، أتمنى ان تكون بخير، وأن يكون واقي ساقيك مصنوع من الكاربون".

جدير بالذكر أن التقارير الصحفية تشير إلى اقتراب جوزيه مورينيو، من الرحيل عن صفوف فنربخشة، والعودة إلى الدوري الإنجليزي، بعدما أبدى إيفرتون، اهتمامه بالتعاقد مع المدرب البرتغالي.