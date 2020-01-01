مورينيو يهاجم جوارديولا من خلال ميسي!

تصريحات ذكية..

شنّ جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، هجومًا خفيًا على غريمه الأزلي بيب جوارديولا وناديه مانشستر سيتي، من خلال تأكيده على عدم قدرة السبيرز على ضم ليونيل ميسي من برشلونة "لاحترام قواعد اللعب المالي النظيف".

وكان ميسي قد أبلغ إدارة برشلونة في الأسابيع الماضية بعزمه مغادرة كامب نو هذا الصيف، ورجحت غالبية الصحف أن يكون مانشستر سيتي هو وجهته الجديدة نظرًا للإمكانات المادية للنادي الإنجليزي ووجود جوارديولا على رأسه أيضًا.

القوة الاقتصادية الضخمة للسيتي جعلته من الأندية القليلة القادرة على التعاقد مع البرغوث، وإن كان وصيف البريميرليج للموسم المنقضي قد عانى عقوبة من الاتحاد الأوروبي لخرقه قانون اللعب المالي النظيف.

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مورينيو لم يتوقف منذ ذلك الحين عن توجيه الانتقادات إلى السيتي، وهذه المرة استغل قضية ميسي للتلميح بأن كتيبة جوارديولا لا تحترم القوانين على عكس ما يفعله ناديه توتنهام.

السبيشال وان أجاب على سؤال إذا ما كان يرغب في التعاقد مع ميسي خلال فيديو ترويجي لأحد الألعاب بقوله "بالنسبة للعبة؟، بالنسبة لتوتنهام لا، في اللعبة فقط يمكن ذلك".

كما أضاف "نحن نحترم قانون اللعب المالي النظيف في توتنهام".

وأتم "يمكنه فقط الذهاب إلى فريق لا يحترم قانون اللعب المالي النظيف، لذا فإنه ليس توتنهام بالطبع".

مانشستر سيتي أوقف عن المشاركة الأوروبية لمدة عامين مع غرامة وصلت لـ30 مليون يورو، قبل أن تلغي محكمة التحكيم الرياضية "الكاس" القرار وتكتفي بغرامة ضئيلة بقيمة 10 ملايين يورو فقط.

الجدير بالذكر أن ليونيل ميسي قد أعلن استمراره في برشلونة الموسم المقبل خلال حوار حصري مع جول، وعلل ذلك باستحالة وقوفه أمام النادي الكتالوني في المحكمة بأي حال من الأحوال (حول بند رحيله مجانًا بدلًا من الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو).