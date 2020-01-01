مورينيو يُنهي كابوس بيل من ريال مدريد للأبد

أنباء ترضي النادي الملكي..

أفادت تقارير صحفية إسبانيا أن توتنهام سوف يسعى بكل قوته إلى الإبقاء على جاريث بيل بعد نهاية إعارته من ريال مدريد الصيف المقبل.

وكان الملكي قد أعار الويلزي إلى السبيرز مطلع هذا الموسم بصورة شبه مجانية مع تكفلهم بنصف راتبه تقريبًا فقط للتخلص منه.

وبحسب ما أشارت له تقارير من موندو ديبورتيفو فإن إدارة النادي اللندني ستقاتل من أجل الحصول على توقيع بيل بصورة نهائية بعد انتهاء الإعارة.

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القيمة المقدرة لهذه الصفقة ستكون قرابة 15 مليون يورو، وسيلقى هذا الرقم إعجاب إدارة الملكي التي تريد التخلص من أعباء بيل المالية بأقصى سرعة ممكنة.

نجوم ريال مدريد يشككون في اختيارات زيدان

إصرار السبيرز على بيل يأتي في المقام الأول بسبب المدرب جوزيه مورينيو، الذي يشعر بسعادة كبيرة مع الويلزي وينظر إليه باعتباره لاعبًا أساسيًا في كتيبته.

على كل حال، يمتد عقد صاحب الـ30 عامًا مع ريال مدريد حتى صيف 2022 ويتقاضى سنويًا ما يصل إلى 20 مليون يورو، لذلك فرغبة فلورنتينو بيريز هي أن يُنهي بأي شكل قبل هذا التاريخ تواجده في سانتياجو برنابيو.

الجدير بالذكر أن زين الدين زيدان، مدرب الريال، هو الآخر لا يود عودة بيل تمامًا إلى كتيبته، الأمر الذي يُعزز فرص أن يحصل عليه توتنهام بصورة دائمة الصيف المقبل.