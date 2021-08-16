مورينيو ينفذ خدمة لرفقاء الأمس في برشلونة ويطلب لونجليه!

برشلونة يجد المخرج لكليمون لونجليه في إيطاليا، فهل تتم الصفقة؟!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما في الحصول على خدمات الفرنسي كليمون لونجليه في صفوف فريقه.

جاء هذا بحسب ما ذكر برنامج "إل شيرينجيتو" الشهير، والذي أكد أن النادي الإيطالي سيحاول ضم اللاعب في الفترة المقبلة.

فيديو| بيكيه "الصغير" يحصد الإعجاب مع كومان

ويستمر عقد لونجليه في صفوف برشلونة حتى يونيو من عام 2026 ويمثل أحد العوائق المالية بالنسبة لإدارة النادي.

وستكون الصفقة في صورة إعارة لمدة موسم واحد، مع وجود خيار يسمح لروما بشراء اللاعب في نهاية تلك الفترة.

ويعد بقاء لونجليه تحت قيادة رونالد كومان فيه بعض الخطورة على مستقبله الكروي، حيث لا يعتمد عليه المدير الفني الهولندي بشكل كبير.

وظهرت ملامح الشكل الأساسي لدفاع برشلونة في لقاء الأمس ضد ريال سوسييداد عندما دفع المدير الفني بالثنائي جيرارد بيكيه وإريك جارسيا.

جدير بالذكر أن لونجليه ليس لاعب برشلونة الوحيد الذي ارتبط بالرحيل للدوري الإيطالي، فيوفنتوس يريد بيانيتش ولاتسيو يسعى لضم كوتينيو حسب تقارير سابقة.