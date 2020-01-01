مورينيو ينتظر فوزًا اعتباريًا في الكأس بسبب فيروس كورونا

نادي توتنهام ينتظر فوزًا اعتباريًا في بطولة الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية على نظيره ليتون أورينت.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي ليتون أورينت عن تعرض الكثير من عناصره للإصابة بفيروس كورونا، دون الكشف عن العدد بالتحديد.

يأتي هذا قبل ساعات من مواجهة نظيره توتنهام مساء الثلاثاء في الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وهو ما يهدد المباراة.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي وأكد خلاله أن الفريق قام فورًا بعزل العناصر التي تم التأكد من إصابتها بالفيروس تبعًا للإجراءات المتبعة.

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وكتب النادي في بيانه: "أخبرنا رابطة الأندية وتوتنهام بالموقف، كما أخبرنا آخر ثلاثة أندية لعبنا ضدهم لأخذ الإجراءات اللازمة".

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، فالقرار المنتظر هو إلغاء المباراة ومنح توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو فوزًا اعتباريًا على نظيره أورينت.

وتنص لوائح رابطة الأندية أن النادي الذي يفشل في الالتزام بقدرته على لعب أي مباراة بسبب فيروس كورونا يعتبر منسحبًا بشكل تلقائي.

جدير بالذكر أن أندية الدرجات الأدنى في إنجلترا أصبحت لا تقوم بالفحوصات الدورية قبل المباريات مثلما هو الحال في الدوري الإنجليزي حاليًا.