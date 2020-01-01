مورينيو يمنح برشلونة قبلة الحياة في الميركاتو الصيفي

فرصة ممتازة للنادي الكتالوني..

ذكرت صحيفة "ستاندرد" أن برشلونة يضع عينه نصب التعاقد مع لاعبين من توتنهام في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعد فشلهما في إقناع المدرب جوزيه مورينيو.

وبحسب الصحيفة، فإن الثنائي المنبوذ تانجي ندومبيلي وريان سيسيجنون هما الهدف الأول حاليًا لإيريك أبيدال، المدير الرياضي للبرسا، رغم إدراكه بمدى تعقيد الصفقتين.

ندومبيلي لا يحظى بفرص كثيرة مع مورينيو الذي ألمح في أكثر من مناسبة إلى وجود خلافات معه، بينما اختفى سيسيجنون تمامًا منذ العودة من توقف كورونا رغم لعبه لفترة قبلها.

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بالنسبة للنادي الكتالوني، فإن ندومبيلي هدف قديم ولولا سوء العلاقة مع ليون لانتقل إلى كامب نو بدلًا من توتنهام الصيف الماضي، بينما تأتي قيمة سيسيجنون في أنه سيخلف جونيور فيربو (المتوقع مغادرته هذا الصيف) في الجبهة اليُسرى.

المتوقع أن الثنائي لديهما الرغبة في المغادرة وسيوافقان على عرض برشلونة، لكن تظل المفاوضات مع داني ليفي، رئيس السبيرز، من أصعب ما يمكن، الأمر الذي من شأنه أن يُصعِّب مهمة أبيدال كثيرًا.

ومن المعروف أن التعاقد مع نيمار ولاوتارو مارتينيز هو الهدف الأول لإدارة برشلونة، بيد أن الأزمة الاقتصادية الناتجة من فيروس كورونا وطلبات إداراتي باريس سان جيرمان وإنتر تقف حائلًا أمام طموحات إدارة جوزيب ماريا بارتوميو.

الجدير بالذكر أن توتنهام لا يعيش أفضل فتراته مع مورينيو مؤخرًا، حيث تراجع ليصبح ثامنًا وفي طريقه لفقدان المشاركة الأوروبية، كما تزعم الصحف وجود بعض الأزمات داخل غرف الملابس بين الاستثنائي ولاعبيه.