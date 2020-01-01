مورينيو يلمح لمؤامرة من آرسنال على جاريث بيل

هل يتآمر آرسنال على توتنهام عن طريق جاريث بيل في ويلز

قال جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام إن هناك عدم ارتياح وقلق بالنسبة له من أجل جاريث بيل أثناء ذهابه إلى معسكر المنتخب الويلزي.

وتم استدعاء النجم الويلزي جاريث بيل كالعادة إلى قائمة منتخب بلاده والتي ستلعب مواجهات دوري الأمم الأوروبية في التوقف الدولي القادم.

وبهذا الشأن، يشعر جوزيه مورينيو بعدم الارتياح لأن أحد الأعطاء السابقين للطاقم التدريبي في آرسنال ألبرت ستوفينبرج كان جزءًا من طاقم ويلز الذي يعتني بجاريث بيل.

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وحقق توتنهام انتصارًا هامًا على حساب لودوجوريتس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليعزز صدارته لمجموعته ويواصل رحلته الأوروبية مع جوزيه مورينيو.

وسجل هاري كين هدف فريقه الأول ليواصل أرقامه الشخصية، حيث سجل كين هدفه رقم 200 مع توتنهام في مختلف المسابقات، وهو ثالث لاعب يصل إلى هذا الرقم مع النادي، وكذلك كان هدفه الليلة أيضًا هو رقمه 100 خارج أرضه مع توتنهام.

ولكن مورينيو تحدث عن قلق بداخله بشأن جاريث بيل ملمحًا إلى احتمالية وجود مؤامرة من الرجل الذي عمل في آرسنال من قبل على جاريث بيل كونه لاعبًا في صفوف توتنهام.

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الجدير بالذكر أن جوزيه مورينيو قد دافع بقوة عن جاريث بيل بعد ظهوره مع الفريق وتسجيله لهدفه الأول مؤكدًا أنه ينتظر رؤية ما ستقوله الصحف الإسبانية عنه..