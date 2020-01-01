مورينيو يكيل المديح لرئيسه ويؤكد: فطنته تنقذ توتنهام

نحن نسير على الطريق الصحيح..

مدح جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، دانييل ليفي، رئيس ناديه، واعتبر أن فطنته قد أخرجت السبيرز من موقف صعب خلال سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وكان كريستيان إريكسن قد غادر الفريق اللندني وتوجه لإنتر، ليقوم على الفور ليفي بشراء عقد جيوفاني لو سيلسو إلى جانب التعاقد مع بيرجوين.

السبيشال وان في تصريحات للصحافة قال "الحفاظ على اللاعبين الأقوياء لديك هو أهم من شراء لاعبين جُدد. في رأيي، يجب أن نسير في هذا الاتجاه.".

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كما أضاف "لقد خسرنا إريكسن بكل وضوح، ولكن بفضل رئيسنا استطعنا أن نتخطى الموقف بذكاء، قمنا ببيعه بمبلغ جيد ثم استثمرنا في تعاقدات مع شباب واعد.".

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واستطرد "نحن نُنافس على ثلاثة أصعدة والحالة المزاجية عالية لدينا. على عكس الأكاذيب المتداولة، أنا سعيد للغاية هنا.".

وأتم بقوله "الجميع يعلمني بوضوح، هل أبدو في حالة غير سعيدة؟، هل الأمر صعب؟ بالطبع نعم، أما لو كنت بدون وظيفة لكان الأمر سهلًا حينها للفهم.".

يذكر أن توتنهام يحتل المركز السادس مع مورينيو في جدول ترتيب البريميرليج بفارق 4 نقاط عن مراكز المربع الذهبي، الهدف الأول لهم هذا الموسم.