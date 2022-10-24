مورينيو يعود لعاداته: لوزانو يغطس دائمًا وهنأت فريقي على الخسارة!

المدير الفني لروما غاضب من طريقة خسارة فريقه.

عاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لعاداته بعد لقاء نابولي وروما في الدوري الإيطالي حيث هاجم الفريق الخصم وطريقة اللعب والفوز في تصريحات أدلى بها لصالح "دازون".

وقال مورينيو: "الأداء كان كافيًا بالنسبة لنا حتى لا نخسر اللقاء، أردت الفوز لكن بنفس الطريق التي فازوا بها وبالقليل من الفرص على المرمى".

وأضاف: "لقد قمت بتهنئة فريقي على ما قدموه، لم نستحق أن نخسر وقاموا بكل ما يمكن حتى لا نُهزم".

وأردف عن ركلة الجزاء: "ذلك اللاعب الذي يغطس دائمًا في منطقة الجزاء، ما اسمه؟ لوزانو".

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى بفوز نابولي بهدف نظيف سجله فيكتور أوسيمين في الدقيقة الـ 80 من عمر اللقاء.