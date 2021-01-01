مورينيو يعترف بأخطاء توتنهام بعد التعادل مع نيوكاسل: أنا محبط

تصريحات معتادة من مورينيو..

اعترف جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، بأنه "محبط" بسبب الأخطاء المتكررة التي يُقدم عليها فريقه وتتسبب في النتائج السلبية بالآونة الأخيرة.

تصريحات الاستثنائي أتت على خلفية تعادل توتنهام مع نيوكاسل خارج الديار بهدفين لكل فريق، والذي حرمه من فرصة الاقتراب كثيرًا من المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز.

مورينيو في حديثه أشار إلى أن فريقه دائمًا ما يُصعِّب الأمور على نفسه، وأنه توقع سيناريو المباراة كالمعتاد بعدما تقدم هاري كين بهدفين لهدف، وأتى ويلكوك بالتعديل في اللحظات الأخيرة.

المدرب البرتغالي في حديثه للصحافة قال بعد المباراة "أنا محبط، كنا بحاجة للفوز بالمباراة وحضرنا للفوز. لم نكن بعيدين لكن في نفس الوقت، خلقنا عدم استقرار مع العديد من الأخطاء الدفاعية الفردية".

كما أضاف "كان لدينا أكبر فرصة في المباراة لجعل النتيجة 3-1 وقتلها ثم استقبلنا هدفًا في الدقيقة التالية".

وتابع "نفس المدرب، لاعبون مختلفون! نحن نعمل بشكل جيد ونعمل بجد، ولكن هناك أخطاء ربما لا يجب أن أسميها أخطاء لأنها مرتبطة بصفات يمتلكها اللاعبون ويمكنك تحليلها بسهولة".

وأتم "الدوري الإنجليزي صعب وهو كرة قدم عالية المستوى وعندما لا تظهر أنك تنتمي إلى هذا المستوى العالي، يكون الأمر صعبًا".

الجدير بالذكر أن توتنهام بات يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة - بالتساوي مع ليفربول - وبفارق نقطتين فقط عن تشيلسي الرابع.