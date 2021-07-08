مورينيو يطلب بن سبعيني لتعويض مارسيلو في روما

مورينيو ومحاولة جديدة للبحث عن بديل سبيناتزولا

كشفت تقارير صحفية أن فريق روما الإيطالي يسعى للتعاقد مع الجزائري بن سبعيني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم مركز الظهير الأيسر.

وسيفقد روما خدمات ليوناردو سبيناتزولا ، ظهيره الأيسر لفترة لن تقل عن 6 أشهر، بسبب تعرضه لتمزق في وتر أكيليس، خلال مشاركته رفقة منتخب بلاده، أمام بلجيكا في ربع نهائي يورو 2020.

بماذا أفادت التقارير بشأن التعاقد مع بن سبعيني؟

كشف الصحفي الإيطالي “دي مارزيو” أن البرتغالي، جوزيه مورينيو معجب كثيرًا بالنجم الجزائري رامي بن سبعيني وأنه قد يكون الخيار الأنسب، وطلب من إدارة الذئاب التعاقد معه.

وأكد الصحفي أن المفاوضات بدأت بالفعل بين الطرف الإيطالي وبوروسيا مونشنجلادباخ، وسيتعين على روما دفع 25 مليون جنيه إسترليني على الأقل إذا أرادوا التعاقد مع المدافع الجزائري.

ما هي الأسماء الأخرى المطروحة في روما؟

حسب التقارير الأخيرة، فإن مدرب ريال مدريد السابق اتصل باللاعب البرازيلي، مارسيلو بهدف إقناعه باللعب في ملعب "الأولمبيكو" لكن لم تسفر الأنباء عن أي جديد.

وأن قائمة بينتو، ضمت عدة أسماء يتقدمها ثنائي تشيلسي، ماركوس ألونسو وإيمرسون بالمييري، لكن روما يفضل صرف النظر عن التعاقد معهما، بسبب وجود منافسة مع أندية عديدة.

لكن أكد “دي مارزيو” أن بن سبعيني يمتلك كل المؤهلات من أجل اللعب في صفوف روما الموسم المقبل وسيكون صفقة ناجحة لمورينيو خاصة وأن طريقة لعب الجزائري تتماشى مع أسلوب المدرب البرتغالي.

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