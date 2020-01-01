مورينيو يضم توتنهام لصراع التوقيع مع راكيتيتش

من سيظفر به في النهاية..

تداولت تقارير صحفية إسبانية اهتمام جوزيه مورينيو بجلب إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة، إلى ناديه توتنهام خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

الدولي الكرواتي يعيش أيامه الأخيرة حتمًا في كامب نو بعد تضاؤل الدور الذي يلعبه رفقة كيكي سيتين ومن قبله إرنستو فالفيردي، مما يجعل رحيله مسألة وقت ليس إلا.

العديد من الأندية الأوروبية تهتم بخدمات راكيتيتش، ولعل أبرزها يوفنتوس ونابولي، وانضم إليهما مؤخرًا إشبيلية وأتلتيكو مدريد، واليوم بات توتنهام جزءًا من هذا الصراع.

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يُعاني السبيرز هذا الموسم من أزمة واضحة في منتصف الملعب بعد كريستيان إريكسن إلى إنتر في الشتاء مع عدم تعويضه بلاعب آخر إلى جانب تراجع مستويات دي آلي وعدم تأقلم جيوفاني لو سيلسو بعد.

لذلك فإن السبيشال وان يوري أهمية قياسية لدعم منتصف ملعبه في الميركاتو المقبل لتحاشي أزمة هذا الموسم، وبالنسبة له فإن راكيتيتش بما يمثله من خبرة سيكون خيارًا استثنائيًا.

صحف إسبانيا سبق وأن أكدت أن إدارة برشلونة ستوافق على أي عرض بقيمة 20 مليون يورو يصل إلى صاحب الـ32 عامًا، وهي قيمة لن تكون بالكبيرة قياسًا بالأسماء الأخرى المقترحة على طاولة مورينيو في توتنهام.

راكيتيش ليس الوحيد الذي يستهدفه المو من برشلونة، فأيضًا يضع أرتور ضمن حساباته كخيار مهم لدعم منتصف الملعب، ولكن الظفر به يبدو صعبًا في ظل تمسك إدارة جوزيب ماريا بارتوميو بخدماته مع ارتفاع ثمنه المتوقع.

الجدير بالذكر أن راكيتيتش ألمح إلى رغبته في العودة مرة أخرى إلى رامون سانشيز بيزخوان وارتداء قميص إشبيلية في نهاية مسيرته، غير أن مونشي، المدير الرياضي للنادي الأندلسي، استبعد حدوث الأمر في ظل الظروف الاقتصادية جراء فيروس كورونا.

كما تجدر الإشارة إلى أن برشلونة يحاول استغلال رغبة لاعبه وظروف إشبيلية لإقناعه بصفقة تبادلية، بحيث ينضم راكيتيتش إلى كتيبة جولين لوبيتيجي ويُدعم البرسا صفوفه بالمدافع المتألق دييجو كارلوس.